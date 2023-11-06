是否看到「外力」影響選舉？賴清德：最近中國開始出手

民進黨總統參選人賴清德接受網路節目「大雲時堂」專訪，今晚播出。主持人李四端問，會不會擔心藍白合？賴清德說，他會持續關注，但不會擔心。李四端也問，是否有感受到「外力」在影響選舉？賴清德說，最近中國開始出手，文攻武嚇，也希望能夠扶持一個親中的政權。

李四端問賴清德，看不看選舉的民調？賴說，「看啊」。李四端又問，收到最重要的訊息是什麼？賴清德說，「我還有要努力的地方」。

賴清德表示，選舉有一句金句，票沒有開出來，誰當選都不知道，要到最後票開出來，領先了才算數。因此他看一分民調，除了看差距，其實更重視自己哪裡不足。

賴清德說，「我不敢說我的民調領先，是因為我個人的條件優於其他候選人」，他認為是因為幾十年來各行各業，政治、經濟、大家所打下來這個基礎，所指出的方向，他願意在這個方向帶領國家繼續前進。

李四端說，但是這些數字很有意思，始終感覺到好像有一個天花板，會不會擔心選民會認為賴清德已經穩定了，所以到最後對於投票或造勢、凝聚力上面怕會有不足？很多人說可能是躺著選？

賴清德說，現在這些的確是他應該要關心的地方，不能夠民調領先就鬆懈，選情還在變化，未來會有4組、3組、2組都不得而知。

李四端問，所以這個領先範圍，反而更有危機意識？賴清德說，「是，沒錯」。因為選舉沒有危機意識，最後常常出問題。「目前4組候選人，行程最多的應該是我， 一天有一、二十個，就這樣跑，而且很認真，很用心。」

李四端又問，根本不敢鬆懈？賴清德說，「我不敢鬆懈」，他只有一個使命，就是全力以赴贏得這場選舉。

李四端也問，「有人說以民進黨的態度，你很希望這4組都還在選票上面，不希望有任何組合？」賴清德說，這他尊重，因為台灣是民主國家，每一個人都有參選的權利，他不希望在整個選舉當中，個人的意志被壓抑，特別是受到外來力量的壓抑。「所以如果參選與否是基於個人的決定，我覺得這個很好，那要不要合， 如果基於個人意志的決定，我覺得這個也很好」，希望民主在每一次的大選當中，都能夠進一步的深化，讓民主更鞏固，這樣才有辦法跟民主陣營站在一起。

李四端也問，「你有看到外力在影響嗎」？ 賴清德說，他認為社會有這樣的認知，最近中國開始出手，查台商的稅，也查台商的土地分區使用，這當然特別是針對鴻海，必然是給鴻海創辦人郭台銘很大的壓力；中國一方面對台灣文攻武嚇，希望能夠拿下台灣，另外也會用各種方式來介入台灣這場選舉，就希望能夠扶持一個親中的政權這個都是大家可想而知的。

賴清德強調，中國要怎麼做這是一回事，國內要團結 ，要支持民主精神，「要支持任何一個既有自由意志之下所做的決定， 要參選與否，我們都要尊重。」

李四端接著問，會擔心「他們」組合成功嗎？賴清德說，會持續關注，但不會擔心，因為每一場選舉，最關鍵決定勝負的就是自己，並不是在對手，「我們要求的是自己不斷提升競選的能量。」

李四端也問，「他們組合得了嗎」？賴清德說，「因為我沒有他們他們的內部消息，看起來他們持續是往這個方向走， 不過因為他們不斷地在進行藍白合， 那其實也證明了， 不管是藍或白，其實都不是目前台灣社會的主流意見，所以才會想要去組合。」

商品推薦