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梁文傑被爆新潮流聚會吸加熱菸 董氏基金會不忍了：今向衛生局「檢舉」

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑（左一）吸食加熱菸被民眾拍到，北市衛生局表示，已發函要求梁說明，若有違法將會開罰。圖／陳琬惠國會辦公室提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
陸委會副主委梁文傑（左一）吸食加熱菸被民眾拍到，北市衛生局表示，已發函要求梁說明，若有違法將會開罰。圖／陳琬惠國會辦公室提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

陸委會副主委梁文傑昨遭民眾黨立委陳琬惠爆料，在一場新潮流高層的聚會中使用加熱菸，由於台灣尚未有合法加熱菸品牌，此舉引發群眾熱議。對此，董氏基金會不忍了，今發布新聞稿表示將向衛生局「檢舉梁文傑」，並呼籲政府毋枉毋縱更應該追溯違法源頭。

董氏基金會今發布新聞稿表示，近來基金會收到許多民眾詢問，為何餐廳、職場還有大學校園都可以看到使用加熱菸？依據新修正的《菸害防制法》規定，台灣應是全面禁止電子煙；而加熱菸及加熱菸器，應經審查通過，始可製造、輸入及販售。但台灣目前還沒有合法的加熱菸，不管是網路或是非法組織走私進入台灣，都已違法。

對於梁文傑吸食加熱菸遭到立委爆料，董氏基金會表示，「今日基金會會向衛生局提出檢舉，請政府毋枉毋縱更應該追溯違法源頭。」董氏更提醒，依《菸害防制法》規定，任何人在任何地點，使用電子煙或是未經審查通過的加熱菸，可處新台幣2000至1萬元；違法製造、輸入業者，可處1000萬元至5000萬元；違法販賣則可處20萬元至100萬元。

台大醫院家醫部主治醫師郭斐然則提醒，無論是電子煙還是加熱菸，都同樣也有二手菸、三手菸的危害，日本、韓國加熱菸使用者，竟95%同時吸紙菸，也沒有減少臨床疾病的證據，只有「吸菸」或「不吸菸」，並沒有比較好的菸，所有菸品都會危害健康，最好維持健康的方式就是遠離菸品。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

衛生局 梁文傑 陳琬惠 民眾黨 新潮流

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