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吳釗燮出訪波海三國 擬會唔政、學界重要人士
外交部長吳釗燮今天出發訪問拉脫維亞、愛沙尼亞及立陶宛三國，將發表公開演講，傳達我國與波海三國人民同樣秉持自由民主信念，以及致力對抗極權的努力及決心。
外交部指出，吳釗燮11月6日至12日應邀訪問拉脫維亞、愛沙尼亞及立陶宛，出席立陶宛「民主之未來：對抗極權主義」高階論壇外，另將赴拉脫維亞國際事務研究所（LIIA）及愛沙尼亞國際防禦安全中心（ICDS）兩智庫發表公開演講。
外交部表示，吳釗燮另將會晤政學各界重要人士，就台灣與波海三國的政經及社會等各項議題廣泛交換意見，持續為提升雙邊關係注入活力。
外交部說，愛沙尼亞國會外交委員會主席梅馬侃（Marko Mihkelson）、立陶宛國會外交委員會主席帕季格（Žygimantas Pavilionis）及拉脫維亞國會外交委員會主席柯理和（Rihards Kols）今年8月6日至11日訪台，立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）10月22日至25日訪台，展現台灣與波海國家雙邊交流互動的蓬勃發展。吳釗燮回應波海國家的友誼出訪，開啟雙邊關係的新頁，外交部持續提升與波海三國間各領域的合作交流，奠立雙邊民主同盟及互惠合作的堅實基礎。
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