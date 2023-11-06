國民黨團批民近黨大內宣 經濟拚8年不及格

國民黨立法院黨團今開記者會批蔡英文總統執政近8年，民進黨大內宣稱，此刻是台灣經濟20年來最好的時刻，但面對年輕人低薪問題始終無法改善，大學畢業生初任薪資與高中、國中畢業生相差無幾，拚經濟根本就不及格。

曾銘宗指出，據主計總處統計，馬政府時期經濟成長率平均為3%，蔡政府時期為2.97%；消費者物價指數部分，馬政府為1.08%，蔡政府時期為1.37%，換句話說，蔡政府拚經濟成績差，還萬物齊漲。

曾銘宗指出，在2018年5月14日時任行政院長賴清德開「我國薪資現況、低薪研究及其對策」記者會，提出短、中、長期對策，但之後就無聲無息，完全沒有兌現，顯示賴清德無論是擔任行政院長還是副總統，都沒有辦法解決低薪問題。

謝衣鳳說，據主計總處統計，在2000年至2009年間，受雇人員報酬占GDP 49.3%；到了2020年降低為43.0%，這就代表是勞工分享經濟成果越來越少。以所得分配來說，2016年第1分位為4.5萬元、第20分位為460.91萬元，20分位是第1分為的104倍。2020年第1分位為3.4萬元、第20分位為505.3萬元，20分位是第1分為的149倍。到了2021年差距越來越大，第1分位為3.4萬元，第20分位為548.9萬元，20分位是第1分為的161倍，換句話說，我國貧富差距逐年擴大。

國民黨團書記長謝衣鳯提到，在工時方面，據勞動部2022年統計各國就業者平均每年工時，前4名分別為新加坡、墨西哥、哥斯大黎加和中華民國，我國平均每年工時達2000小時。過去的觀念認為，要改善貧窮，就必須接受教育，是跨越貧窮線障礙的目標。但據勞動部統計，2022年大學畢業生初任只有3.1萬元，與專科、高中、國中畢業生的初任薪資相差無幾。

國民黨團副書記長陳以信表示，民生物價CPI近年都非常高，對富人而言影響較低，對相對貧窮的人傷害較大。再從受薪階級經常性薪資占比比較，從2016年的68.5%，一路下滑到剩66.3%。屬於不固定的非經常性薪資占比，則從2016年的17.6%，年年上升到19.9%；以上數字顯示，受薪階級不確定感越來越高。

陳以信說，現在是史上貧富差距最大的時候，但看不到蔡政府有任何具體政策，已看不到政府移轉性支出大幅提升，蔡政府帶給民眾的只有貧窮世襲，社會不正義現象擴大，蔡英文對人民的承諾幾乎跳票，必須向國人道歉。

立委楊瓊瓔表示，現在萬物齊漲，僅薪水不漲，根據統計2021年有305萬戶中低所得者在稅改下不用繳稅，中低所得者的人數將近47%，通膨讓日常支出變高，因應通膨提高免稅額，在薪資增幅追不上物價漲幅，實質薪資將持續負成長，民生痛苦勢必再升高。

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