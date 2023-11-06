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田中光率團參與太平洋島國論壇 強化合作夥伴關係

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部政務次長田中光。記者杜建重／攝影
外交部政務次長田中光。記者杜建重／攝影

外交部次長田中光率團赴庫克群島（Cook Islands），出席太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum, PIF），透過PIF多邊機制，強化我國與太平洋友邦及理念相近國家的合作夥伴關係。

外交部指出，田中光11月6日至13日率團赴庫克群島，出席第52屆太平洋島國論壇領袖峰會系列活動，台灣/中華民國與PIF國家對話會議。

外交部表示，田中光將代表我國政府與太平洋四個友邦領袖及各國代表團成員互動，傳達我國高度重視太平洋地區的和平、穩定、發展及繁榮，進一步尋求與友邦及理念相近國家各項雙邊合作計畫，同時增進與友邦高層雙邊情誼，以鞏固邦誼及拓展國際空間。

外交部指出，PIF是太平洋地區最重要的國際組織之一，我國邦交國帛琉、馬紹爾群島、諾魯及吐瓦魯均是PIF會員國；我國自民國82年起，以台灣/中華民國（Taiwan/ Republic of China）名稱及發展夥伴（Development Partner）身分，參與PIF各項機制與活動。我國將持續擴大與PIF、太平洋友邦及理念相近國家的合作，尤其在氣候變遷、糧食安全、潔淨能源及人才培訓等領域，共同為太平洋區域的和平、穩定、發展及繁榮作出貢獻。

外交部

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