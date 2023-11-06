網路詐騙、電商個資外洩嚴重 監察院要行政院督促改進

國人遭詐騙至柬埔寨打工頻傳，監察院通過糾正外交部，希望針對延宕救援工作改進。監察院內政及族群委員會再通過監察委員葉大華、紀惠容調查報告，對於電商個資外洩嚴重、虛擬通貨成為洗錢管道、通訊軟體成為犯罪工具等，促請行政院督導所屬機關改進。

監委調查報告指出，這類案件發生之初，警方立即偵破救出66名被害人，向上溯源逮捕犯罪集團核心，確有成效。但對於電商個資外洩嚴重、虛擬通貨成為洗錢管道、通訊軟體成為犯罪工具等偵辦困境，迄無有效改善對策，促請行政院應督導所屬機關落實及研提有效防制方法，另外就中央及地方政府未整合提供被害人完整之支持服務，要求檢討改進，以維護國人生命及財產安全。

葉大華、紀惠容表示，鑒於洗錢囚虐犯罪為電信網路詐欺犯罪高度組織化、跨國化、分工化下所衍生之重大犯罪模式，行政院為整合跨部會資源打擊詐欺犯罪，除核定新世代打擊詐欺策略行動綱領，及推動打詐五法 修法外，特別針對洗錢囚虐犯罪，由行政院治安會報及台灣高等檢察署召集各機關，研商採取多項查緝及防制措施。

調查報告指出，這類案件並非單一偶發個案，據刑事局統計，直到今年7月31日，警方共破獲該類案件164件，陸續救出被囚禁被害人497人，顯示詐欺犯罪越趨殘暴，洗錢囚虐犯罪有方興未艾之趨勢。

葉大華、紀惠容表示，近年來網路詐騙的情形越形嚴重，有不少社會弱勢民眾及未成年人，誤信社群網路不實訊息，被騙遭到囚禁、被販運出國，或成為人頭帳戶詐欺共犯，檢警雖與臉書建立通報下架機制，整體成效有限。鑑於我國並無單一的數位服務法律，現階段對於網路有害行為或犯罪，係由各法令之主管機關依權責，採分散式立法處理，因而顯得零落。

監委說，就業服務法第5條及40條，雖明定雇主或私立就業服務機構及其從業人員，不得為不實之求職廣告或揭示，但對於網路平台業者並無要求下架及課責的法源依據，行政院及勞動部宜參考證券投資信託及顧問法，修法增訂投資廣告採實名制及下架機制的作法，對於網路異常求職、販賣帳戶及招攬車手等有害訊息及犯罪行為，研議採取適度立法管制的可行。

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