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梁文傑被爆吸加熱菸...她批「有特權嗎」 薛瑞元：該罰還是要罰

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
陳琬惠問說，照片左邊的兩個人，不知部長薛瑞元認不認識，照片裡，左一是陸委會副主委梁文傑，左二是民進黨總統候選人賴清德的競選總幹事潘孟安。記者沈能元／攝影
陳琬惠問說，照片左邊的兩個人，不知部長薛瑞元認不認識，照片裡，左一是陸委會副主委梁文傑，左二是民進黨總統候選人賴清德的競選總幹事潘孟安。記者沈能元／攝影

民眾黨立委陳琬惠昨爆料，新版「菸害防制法」今年3月上路，加熱菸受到納管，須通過健康風險評估審查，才能上市。但陸委會副主委梁文傑在一場新潮流高層的飲酒趴使用加熱菸。並請衛福部長薛瑞元說明是否要開罰。

薛瑞元今於立法院社會福利及衛生環境委員會，針對民眾黨擬具「數位醫療發展條例草案」備詢。陳琬惠一上台就說，「部長，你知道已經知道，我要問你什麼題目」，並指出今年3月新版「菸害防制法」上路，禁止電子煙、納管加熱菸，而加熱菸須通過健康風險評估審查，才能上市，目前國內有任何一家加熱菸通過審查嗎？薛瑞元說，「目前還沒有。」

陳琬惠表示，在加熱菸尚未審查合格前，如果有人使用，政府的態度是不是該查就要查、該罰就要罰？薛瑞元表示，「是」，但許多民眾不了解，在加熱菸審查過程中，卻自認可以使用，「其實這是錯的」。

陳琬惠問說，照片左邊的兩個人，不知部長薛瑞元認不認識，左一是陸委會副主委梁文傑，左二是民進黨總統候選人賴清德的競選總幹事潘孟安。她是接獲民眾檢舉，指梁文傑違法使用加熱菸，而她也十分訝異，閣員沒有以身作則，如此目無法紀，明知道違法不可以使用，還在公開場合使用，而一旁的潘孟安也沒有想要阻止。

陳琬惠說，「梁文傑有特權嗎？可以如此目無法紀？」薛瑞元回應，當然沒有，該罰還是要罰，目前已交由國健署，由國健署聯繫該場所的地方衛生局，不知道該地點是在台北市？陳琬惠說，在台北市，薛說，那就由台北市衛生局處罰。

陳琬惠指出，有團體及民眾要求，衛福部應加速審查加熱菸健康風險評估，讓產品可以盡速上市，不過，也有人不希望審查走的太快，其中有無政治因素介入。薛瑞元說，沒有政治因素介入，衛福部就是按照既定的程序審查，每兩個月在國健署網頁公布審查進度一次，讓民眾了解。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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