時力：民眾黨透過拔草測風向 試探民意親中程度底線

時代力量發言人余佳蒨今天說，民眾黨利用充斥統戰疑慮的人選，作為陸配代言人，導致陸配及其家庭再次受到歧視，民眾黨中央委員、台中市黨部主委江和樹一邊力挺爭議人選，一邊卻用乞丐一詞，歧視新台灣人，難道這就是民眾黨口中的價值理念。

余佳蒨透過新聞稿表示，民眾黨不分區名單惹議，黨主席柯文哲責無旁貸，面對爭議請不要推諉卸責，徐春鶯自詡為新住民代言人，面對身為台灣女婿的八旗文化總編輯富察，遭到大陸無故拘捕至今，卻推說不清楚、不願意聲援，連最基本的人權都不敢捍衛，難以說服大眾未來若擔任立委，會挺身爭取在台的大陸人士權益。

余佳蒨指出，民眾黨從何時接觸徐春鶯、不分區立委提名流程如何作業，至今都交代不清，柯文哲原先自稱沒見過徐春鶯，卻被民眾黨前秘書長謝立功打臉，去年底介紹徐春鶯給柯文哲認識，針對提名流程，柯文哲先是稱徐春鶯是自己投件報名海選計畫，事後卻被徐春鶯反駁，是台北市前副市長黃珊珊主動邀請。

余佳蒨說，民眾黨對大陸始終抱持曖昧態度，從兩岸一家親，等距外交，到服貿議題立場搖擺不定，現在又推出統戰背景濃厚的參選人，為了得到權力，不惜將國家安全拋諸腦後，想要透過拔草測風向，試探民意對於民眾黨親中程度的底線。

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