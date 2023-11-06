快訊

台南市議會上演推擠摔倒！藍指控賄選 綠：歡迎去告

180噸大陸茶「洗產地」冒充越南茶入台 高雄製茶世家下場曝光

胡志強5歲混血外孫曝光 網暴動喊：帥到迷死人

影／國民黨批蔡政府拚經濟成績不及格

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右二）、副書記長陳以信（左一）等，上午在立法院舉行「蔡政府拚經濟 成績不及格！」記者會。陳以信表示，據統計，有四成的青年月薪不到3萬，這結果會造成貧窮世襲，讓階級翻轉越來越困難。記者林伯東／攝影
國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右二）、副書記長陳以信（左一）等，上午在立法院舉行「蔡政府拚經濟 成績不及格！」記者會。陳以信表示，據統計，有四成的青年月薪不到3萬，這結果會造成貧窮世襲，讓階級翻轉越來越困難。記者林伯東／攝影

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、副書記長陳以信等，上午在立法院舉行「蔡政府拚經濟 成績不及格！」記者會。國民黨團表示，攤開蔡政府執政近8年各項數字，尤其是蔡政府一再大內宣的經濟成果，事實上根本只有少數人享有，貧富差距越來越大，通膨越來越高，年輕人一直處在低薪水準。

總召曾銘宗表示，蔡政府執政將近8年，一再大內宣拚經濟成績有多好，但結果是拚經濟不行，分配又不均。蔡英文總統在2018年6月13日一場公開場合提到，「失業率降、薪資成長，現在是台灣經濟20年來最好狀態！」真的是這樣嗎？

曾銘宗指出，根據主計總處統計，馬政府執政時期經濟成長率平均為3%，蔡政府執政時期為2.97%。消費者物價指數部分，馬政府時期為1.08%，蔡政府執政時期為1.37%。換句話說，蔡政府拚經濟成績差，還萬物齊漲。

副書記長陳以信表示，近幾年民生物價CPI都非常的高，對富人而言影響較低，對相對貧窮的人傷害比較大。陳以信認為，低薪的結果會造成貧窮成為世襲，根據家扶基金會統計從2017年到2022年，有11.73%的孩子屬於貧窮世襲，換句話說，如果上一代家庭屬於低收入戶，下一代孩子會世襲到上一代的貧窮。陳以信說，貧窮世襲是蔡英文總統執政8年以來，帶給人民最大的問題，讓貧富差距越來越大，階級翻轉越來越困難。

陳以信 蔡英文

延伸閱讀

國安局證實美中船艦對峙太平島 立委批評政府無反應

洪秀柱到台南助選陳以信 批綠營「重情重義重查某」

陳以信質疑贈送捕蚊器過期 王定宇：烏龍指控

影／陳以信：王定宇贈送過期捕蚊藥 恐違法

相關新聞

梁文傑被爆料 綠議員：藍白聯手鬥新潮流系

陸委會副主委梁文傑接連被民眾黨立委陳琬惠、國民黨台北市議員徐巧芯爆料，疑似出入不當場所。民進黨新潮流系立委參選人許淑華說...

立委再爆新聞頻道染指系統業者 東森電視董事入主中嘉

時代力量立委邱顯智今天說，有線電視系統業者中嘉爭議連環爆，繼三立、萬海入股中嘉後，直接持有中嘉數位100%股分的泓順投資...

45分鐘護航50億SRF電廠進觀音？國民黨籲懸崖勒馬

三家SRF（固態燃料棒）發電廠原要進駐桃園科技園區，引發反彈。國民黨天今舉行記者會指出，經濟部長王美花與行政院副院長鄭文...

信義夜店殺警案被認定非因公殉職 銓敘部：尊重專家

國民黨立委王鴻薇今天指出，台北市信義區夜店殺警案發生9年，員警薛貞國被認定是意外死亡，非因公死亡，對此感到於心不忍。銓敘...

政府擬開放移工救國旅 時力批放任旅宿業低薪問題惡化

面對觀光產業缺工難題，政府研議旅宿業是否開放移工，時代力量立法院黨團幹事長王婉諭今天說，勞動部在今年啟動旅宿業專案媒合計...

赴陸旅行團解禁不甘不脆 政治考量比民眾生計更重要

交通部長王國材日前透露，明年3月將開放台灣民眾組團到中國大陸旅遊，對於台灣觀光產業來說，這是千呼萬喚終於聽到的好消息，政府政策大轉彎，代表業者期盼已久的陸客也有望來台，但開放的時間點選在明年3月，明顯就是滿滿的政治考量，無怪乎業者認為開放得太慢，批評政府把選舉看得比什麼都重要。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。