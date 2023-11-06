影／國民黨批蔡政府拚經濟成績不及格

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、副書記長陳以信等，上午在立法院舉行「蔡政府拚經濟 成績不及格！」記者會。國民黨團表示，攤開蔡政府執政近8年各項數字，尤其是蔡政府一再大內宣的經濟成果，事實上根本只有少數人享有，貧富差距越來越大，通膨越來越高，年輕人一直處在低薪水準。

總召曾銘宗表示，蔡政府執政將近8年，一再大內宣拚經濟成績有多好，但結果是拚經濟不行，分配又不均。蔡英文總統在2018年6月13日一場公開場合提到，「失業率降、薪資成長，現在是台灣經濟20年來最好狀態！」真的是這樣嗎？

曾銘宗指出，根據主計總處統計，馬政府執政時期經濟成長率平均為3%，蔡政府執政時期為2.97%。消費者物價指數部分，馬政府時期為1.08%，蔡政府執政時期為1.37%。換句話說，蔡政府拚經濟成績差，還萬物齊漲。

副書記長陳以信表示，近幾年民生物價CPI都非常的高，對富人而言影響較低，對相對貧窮的人傷害比較大。陳以信認為，低薪的結果會造成貧窮成為世襲，根據家扶基金會統計從2017年到2022年，有11.73%的孩子屬於貧窮世襲，換句話說，如果上一代家庭屬於低收入戶，下一代孩子會世襲到上一代的貧窮。陳以信說，貧窮世襲是蔡英文總統執政8年以來，帶給人民最大的問題，讓貧富差距越來越大，階級翻轉越來越困難。

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