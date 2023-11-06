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國民黨團批蔡政府經濟不及格 民進黨：馬執政經濟躺平

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨發言人張志豪。記者潘俊宏／攝影
民進黨發言人張志豪。記者潘俊宏／攝影

國民黨立法院黨團批評蔡政府經濟成績不及格，民進黨發言人張志豪表示，國民黨政策會執行長曾銘宗是最大網軍頭，網軍養在政策會，卻不會整理經濟數據，對比蔡政府，恐怕忘記前總統馬英九執政六三三政見跳票、經濟躺平的慘狀，曾銘宗為何要如此殘忍的打臉馬英九。

張志豪指出，蔡政府擴大台灣經濟量體，數字看得到；馬政府經濟躺平，數字也看得到。就總體經濟規模而論，馬卸任前，每人人均GDP僅達到2萬3070美元，八年之間僅增加5010美元，蔡政府2022年已經達到3萬2811美元，從2016年至2022年，增加9720元，超越韓國。也就是說，蔡政府執政七年，達成的人均的經濟量體成長，已比馬政府八年成績高過將近一倍。

張志豪表示，馬英九政見跳票，蔡政府勇敢實現。就政見跳票來說，馬政府最為人記憶的是六三三政策，全部跳票。這些政見，卻在蔡政府實現了。如2021年經濟成長率6.53%；失業率創22年來最低紀錄；人均GDP在2022年達3萬2811美元超越韓國；相對於馬總統卸任前，僅達到2萬3070美元。

至於會影響初任薪資的基本工資，張志豪說，馬政府凍漲三次，工資調漲幅度更低；蔡政府連八年調漲。蔡總統執政，從2016年到2024年明年年初，基本工資月薪共計調漲37.3%，時薪調整52.5%。民進黨不僅調薪，軍公教調薪還是25年最高；勞工調薪亦為15年最高，再加上所得稅基本扣除額增加，增加多項特別扣除額，減輕民眾在國際經濟大浪下的個人負擔。反觀，馬英九執政，工資連續三年凍漲2008年至2010年，八年以來，基本工資月薪僅調15%；時薪調26.3%。

馬英九 基本工資

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