國民黨批蔡政府經濟不及格 民進黨：表現都優於馬政府
民進黨黨團上午舉行記者會，民進黨團幹事長劉世芳表示，國民黨團今天舉行記者會，認為蔡政府的經濟成績不及格，即使在過去幾年度過非常嚴峻的疫情，但是經濟發展的成績，仍然非常亮麗，在政府效能、社會福利、失業率的成績都非常棒。
民進黨立法院黨團副幹事長蔡適應說，不知道在野黨的數據從何而來，不管是經濟成長率，還是平均全年失業率，蔡政府的表現都優於馬政府，他們要不要看看過去的主子，馬英九是如何把台灣的經濟搞垮。
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