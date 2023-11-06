影／開放移工救國旅？時力籲勿放任觀光業低薪惡化

交通部長王國材日前透露，明年3月將開放台灣民眾組團到中國大陸旅遊，對於台灣觀光產業來說，這是千呼萬喚終於聽到的好消息，政府政策大轉彎，代表業者期盼已久的陸客也有望來台，但開放的時間點選在明年3月，明顯就是滿滿的政治考量，無怪乎業者認為開放得太慢，批評政府把選舉看得比什麼都重要。...

2023-11-06 14:10