影／開放移工救國旅？時力籲勿放任觀光業低薪惡化
面對觀光產業缺工難題，政府研議旅宿業是否開放移工，時代力量立法院黨團幹事長王婉諭上午與台灣勞工陣線、全國產業總工會舉行「開放移工救國旅？勿放任觀光業低薪惡化」記者會，表達反對旅宿業開放移工的立場。
王婉諭指出，勞動部今年啟動旅宿業專案媒合計畫，只要北部地區月薪達3萬元，其他地區達2.8萬元以上，可以推介職缺，結果在薪資條件如此寬鬆的情況下，勞動部推介超過5300人，業者只有僱用449人，高達九成以上的求職者沒被錄取。這是哪門子的缺工，找不到人，到底是在找勞工，還是奴工。
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