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梁文傑被爆出入招待所有辣妹 林楚茵：忌妒我們感情好

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨前台北市議員梁文傑（左）與夫人民進黨立委林楚茵（右）。圖/取自梁文傑臉書粉專
民進黨前台北市議員梁文傑（左）與夫人民進黨立委林楚茵（右）。圖/取自梁文傑臉書粉專

陸委會副主委梁文傑的妻子民進黨立委林楚茵今天說，他們夫妻不會刻意秀恩愛，但是絕對信任跟支持對方，然而可怕的是每到選舉，就會出現無中生有，移花接木的照片，面對抹黑只能笑笑地告訴彼此，人家忌妒我們感情好。

林楚茵今天在臉書發文，她今天在立法院財政委員會審查預算，直到中午才有時間好好跟大家說說話，身為立法委員，預算審查是最重要的工作之一，先完成金管會預算審查，確定送出委員會，才可以回到妻子的身分，回應大家的關心。

林楚茵說，夫妻相處本來是很私領域的事情，無奈他們身為公眾人物，外界肯定要用放大鏡檢視，他們夫妻不會刻意秀恩愛，但是相處與感情絕對是建立在信任對方，同時也會支持對方，可怕的是每到選舉，就會出現無中生有，移花接木的照片，面對抹黑只能笑笑地告訴彼此，人家忌妒我們感情好。

林楚茵表示，時間回到10月27日晚上，她知道梁文傑這個行程，當天對方有跟她說過美而快的廖董臨時邀請，移花接木的照片不會影響他們夫妻，梁文傑這次不是參選人，請不要浪費媒體資源在梁文傑身上。

林楚茵說，剛好有這次的事件發生，所以她要提醒大家，還記得去年的台北市長選舉，民進黨台北市長候選人陳時中也是被跟拍與女性友人互動照片，結果當天根本就是單純醫師聚會，當事人還是夫婦一起參加聚會。

林楚茵表示，到了2023年，一樣的抹黑爛招又出現，國民黨的老招就是不造假抹黑就不會選，國民黨台北市議員徐巧芯昨天公布的四張圖片，很明顯就看得出來，不是在同一個時間點，是要移花接木。

林楚茵指出，一棟大樓本來就會有很多人進出，難道整棟樓進出入的事情，都要算在一個人頭上，以前國民黨會拿合照做文章，現在連不相干，沒有在同一個時間點出現的照片，都可以拿來看圖說故事，選舉快到了，同一套抹黑招數又再出現，同樣的套路同樣的說故事蹭聲量，聰明的大家應該都有答案。

林楚茵

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