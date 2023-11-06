台鹽綠能遭綠委施壓？ 王美花：是協助溝通非施壓
經濟部長王美花上午出席立法院經濟委員會審查耀華玻璃、中油公司、台水公司預算案並備詢。
對於前立委黃國昌昨天爆料，台鹽綠能公司總經理吳博鑫疑似為了逃避母公司的監管，找來民進黨立委趙天麟施壓，不僅痛罵母公司台鹽，甚至直接干涉台鹽綠能的運作，指控台鹽綠能公司已成為民進黨派系分食的戲碼？
經濟部長王美花表示，我們不能接受這樣的形容詞。她說明，主要是台鹽綠能人員流動造成青黃不接，立委接獲陳情而有溝通，絕對不是施壓，這比較屬於勞資糾紛。
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