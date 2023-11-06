45分鐘護航50億SRF電廠進觀音？國民黨籲懸崖勒馬

三家SRF（固態燃料棒）發電廠原要進駐桃園科技園區，引發反彈。國民黨天今舉行記者會指出，經濟部長王美花與行政院副院長鄭文燦透過45分鐘會議，護航50億元的SRF電廠闖關，觀音人得知真相後，怒不可遏，已發動連署要求停工，希望民進黨政府重視地方心聲，懸崖勒馬，叫停開發案。

國民黨桃園市議員凌濤指出，民進黨總統參選人賴清德提出桃竹苗大矽谷政見，但過去龍科三期因鄭文燦、蘇貞昌與鄭運鵬，為選舉而在土地未完備時對外宣布，導致破局，再加上這次又有三家SRF電廠設立在觀音、傷害桃園人的健康，地方強烈反彈，桃園經發局下午將與經濟部舉行SRF相關會議，盼經濟部能懸崖勒馬。

國民黨桃園市立委參選人涂權吉說，這三家SRF電廠早在2018年起，多次函詢桃園經發局是否能入園，經發局都以專業立場拒絕，直到2020年12月16日，王美花邀請桃園市前市長鄭文燦，盼市府以專案通過這三家SRF廠入園，火速在一周後，又邀請這三家廠商，讓經濟部以推薦方式，讓桃園市府同意他們入園。

涂權吉指出，目前觀音大潭電廠的焚化爐生質能中心，一天燒600噸垃圾，空汙嚴重，觀音人已受不了，若這三家再進場，一天就可燃燒1500噸廢棄物，將對觀音造成更大影響。根據桃園市環保局的說法，桃園市廢棄物光靠自己的焚化爐就可處理，不需要再增設這三家SRF電廠。

凌濤質疑，這麼誇張的闖關方式，是否和去年鄭文燦涉入「88會館」郭哲敏在八德農地的炒地案，僅經一場會議，就移動捷運「GE01」站址的情形一樣。2020年12月16日下午4時15分開會，下午5時散會，整整45分鐘會，就讓三家SRF電廠闖關，金額高達50億元，當時主持會議的就是王美花，參與者包括鄭文燦，45分鐘就決定50億的案子，其中有沒有弊端？

凌濤表示，經濟部工業局強勢主導，提了三個方案，但前兩個方案是打假球，因自知無法修改桃園科技園區的土管要點，鑽專案核定標準模糊不清的法規縫隙。行政院環保署看到方案三，馬上說明這不受土管要點汽電共生熱效率須達52%以上的限制，根本沒把法規看在眼裡。

凌濤說，明明2020年4月才修訂規定，要求桃園科技園區的汽電共生產業，應以天然氣為主，SRF不是天然氣，這條法規是否形同虛設，為護航SRF電廠就藐視這個法規，明明土管要點明確規定，要天然氣廠商才能入園，經濟部故意採用第十目的，其他經工業主管機關核准之科技工業及相關配合服務設施，採專案矇混過關。

凌濤指出，45分鐘喪權辱市的會議紀錄，嚴重低估桃園市民的智慧，過程完全不符常態，感覺是量身打造。總結SRF電廠整個黑箱決策過程，民進黨政府發再生能源延續設備許可給SRF電廠，民進黨政府決定躉售價格買SRF發電讓廠商賺錢，民進黨政府為廠商開會提議專案通過進入觀音桃科，民進黨政府鄭文燦配合辦理，最後觀音鄉親反彈，民進黨政府卻要求國民黨負責。

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