快訊

台南市議會上演推擠摔倒！藍指控賄選 綠：歡迎去告

180噸大陸茶「洗產地」冒充越南茶入台 高雄製茶世家下場曝光

胡志強5歲混血外孫曝光 網暴動喊：帥到迷死人

藍指蔡政府拚經濟成績不及格 綠嗆馬英九搞垮台灣經濟

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團副幹事長蔡適應。記者曾原信／攝影
民進黨立法院黨團副幹事長蔡適應。記者曾原信／攝影

國民黨立法院黨團今天表示，蔡政府拚經濟成績不及格。民進黨立法院黨團副幹事長蔡適應說，不知道在野黨的數據從何而來，不管是經濟成長率，還是平均全年失業率，蔡政府的表現都優於馬政府，他們要不要看看過去的主子，馬英九是如何把台灣的經濟搞垮。

民進黨黨團上午舉行記者會，民進黨團幹事長劉世芳表示，國民黨團今天舉行記者會，認為蔡政府的經濟成績不及格，即使在過去幾年度過非常嚴峻的疫情，但是經濟發展的成績，仍然非常亮麗，在政府效能、社會福利、失業率的成績都非常棒。

民進黨團書記長莊瑞雄指出，從2016年蔡政府上台以來，台灣成為各國投資的好地方，許多大型國際公司來台投資，例如谷歌、微軟、美光、輝達、三井及日立等，同時不斷加大對台灣的投資，馬政府執政時期的外商投資為1兆2858億元，到了蔡政府執政時期倍增至2兆3589億元。

莊瑞雄表示，國民黨說他們最會拚經濟，這是一個錯覺，根據台股集中市場指數，馬政府執政時期最低為6459點，2016年交給蔡政府時為8131點，現在股市上萬點已經是常態，甚至在2021年達到1萬6938點，民進黨政府沒有讓國民失望。

莊瑞雄說，根據台灣近年貿易出口總值趨勢，2009年的貿易出口總值為2052億元，2016年馬英九卸任時為2791億元，增加超過700億元，但是蔡政府上台後不服輸，一路從2791億元增加至4794億元，增幅達到71.7%，這就是民進黨政府交出的成績。

莊瑞雄表示，不管任何政府執政，創造多少經濟成長，全都沒有辦法做假，一定都會留下紀錄，蔡政府加大經濟發展，期待更多外商投資台灣，台灣是外商投資的好地方，民進黨政府不會自滿，未來會繼續加大腳步。

蔡適應指出，過去幾年外商大量投資台灣，台灣成為一個幸福的地方，國內失業率逐年下降，即便全球面臨疫情的重大衝擊，台灣在今年仍然創造低失業率的成績，比起過去民眾痛不欲生，痛苦萬分，蔡政府的執政都比起馬政府進步非常多。

蔡適應說，台灣的失業率能夠降低，在於外國廠商投資增加，因為經濟好轉，失業率就往下走，這是鐵一般的事實，絕對值得民眾稱讚。

蔡適應指出，根據世界競爭力排名，台灣在全球名列第六，馬政府執政時期，數字一路往下走，然而蔡政府調整台灣的經濟體質，現在一路往上走，在野黨的數據到底從何而來，台灣的經濟一路往前走，絕對一極棒。

馬英九 民進黨

延伸閱讀

漏網鏡頭 被馬英九捶肩還比大拇指…蔣萬安曝是講這句

馬英九嗆做這麼爛不容易 綠委打臉：在臭自己執政爛？

馬英九：閣員打臉陳建仁核電言論 是蔡英文下令的嗎？

警喝斥中指男 蔡正元籲別走馬英九軟弱老路 蔣萬安下令了

相關新聞

梁文傑被爆料 綠議員：藍白聯手鬥新潮流系

陸委會副主委梁文傑接連被民眾黨立委陳琬惠、國民黨台北市議員徐巧芯爆料，疑似出入不當場所。民進黨新潮流系立委參選人許淑華說...

立委再爆新聞頻道染指系統業者 東森電視董事入主中嘉

時代力量立委邱顯智今天說，有線電視系統業者中嘉爭議連環爆，繼三立、萬海入股中嘉後，直接持有中嘉數位100%股分的泓順投資...

45分鐘護航50億SRF電廠進觀音？國民黨籲懸崖勒馬

三家SRF（固態燃料棒）發電廠原要進駐桃園科技園區，引發反彈。國民黨天今舉行記者會指出，經濟部長王美花與行政院副院長鄭文...

信義夜店殺警案被認定非因公殉職 銓敘部：尊重專家

國民黨立委王鴻薇今天指出，台北市信義區夜店殺警案發生9年，員警薛貞國被認定是意外死亡，非因公死亡，對此感到於心不忍。銓敘...

政府擬開放移工救國旅 時力批放任旅宿業低薪問題惡化

面對觀光產業缺工難題，政府研議旅宿業是否開放移工，時代力量立法院黨團幹事長王婉諭今天說，勞動部在今年啟動旅宿業專案媒合計...

赴陸旅行團解禁不甘不脆 政治考量比民眾生計更重要

交通部長王國材日前透露，明年3月將開放台灣民眾組團到中國大陸旅遊，對於台灣觀光產業來說，這是千呼萬喚終於聽到的好消息，政府政策大轉彎，代表業者期盼已久的陸客也有望來台，但開放的時間點選在明年3月，明顯就是滿滿的政治考量，無怪乎業者認為開放得太慢，批評政府把選舉看得比什麼都重要。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。