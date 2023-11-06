藍指蔡政府拚經濟成績不及格 綠嗆馬英九搞垮台灣經濟

國民黨立法院黨團今天表示，蔡政府拚經濟成績不及格。民進黨立法院黨團副幹事長蔡適應說，不知道在野黨的數據從何而來，不管是經濟成長率，還是平均全年失業率，蔡政府的表現都優於馬政府，他們要不要看看過去的主子，馬英九是如何把台灣的經濟搞垮。

民進黨黨團上午舉行記者會，民進黨團幹事長劉世芳表示，國民黨團今天舉行記者會，認為蔡政府的經濟成績不及格，即使在過去幾年度過非常嚴峻的疫情，但是經濟發展的成績，仍然非常亮麗，在政府效能、社會福利、失業率的成績都非常棒。

民進黨團書記長莊瑞雄指出，從2016年蔡政府上台以來，台灣成為各國投資的好地方，許多大型國際公司來台投資，例如谷歌、微軟、美光、輝達、三井及日立等，同時不斷加大對台灣的投資，馬政府執政時期的外商投資為1兆2858億元，到了蔡政府執政時期倍增至2兆3589億元。

莊瑞雄表示，國民黨說他們最會拚經濟，這是一個錯覺，根據台股集中市場指數，馬政府執政時期最低為6459點，2016年交給蔡政府時為8131點，現在股市上萬點已經是常態，甚至在2021年達到1萬6938點，民進黨政府沒有讓國民失望。

莊瑞雄說，根據台灣近年貿易出口總值趨勢，2009年的貿易出口總值為2052億元，2016年馬英九卸任時為2791億元，增加超過700億元，但是蔡政府上台後不服輸，一路從2791億元增加至4794億元，增幅達到71.7%，這就是民進黨政府交出的成績。

莊瑞雄表示，不管任何政府執政，創造多少經濟成長，全都沒有辦法做假，一定都會留下紀錄，蔡政府加大經濟發展，期待更多外商投資台灣，台灣是外商投資的好地方，民進黨政府不會自滿，未來會繼續加大腳步。

蔡適應指出，過去幾年外商大量投資台灣，台灣成為一個幸福的地方，國內失業率逐年下降，即便全球面臨疫情的重大衝擊，台灣在今年仍然創造低失業率的成績，比起過去民眾痛不欲生，痛苦萬分，蔡政府的執政都比起馬政府進步非常多。

蔡適應說，台灣的失業率能夠降低，在於外國廠商投資增加，因為經濟好轉，失業率就往下走，這是鐵一般的事實，絕對值得民眾稱讚。

蔡適應指出，根據世界競爭力排名，台灣在全球名列第六，馬政府執政時期，數字一路往下走，然而蔡政府調整台灣的經濟體質，現在一路往上走，在野黨的數據到底從何而來，台灣的經濟一路往前走，絕對一極棒。

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