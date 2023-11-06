劍指國民黨廖家、張家、羅家 民進黨喊剷除新北三瘤

民進黨今天公布影片，指控國民黨新北市議員廖先翔、中和前立委張慶忠、新店立委羅明才家族分別是貪汙太子、地皮小開及黑道少主，長期利用民代職權護航家族利益，取得大量土地資源，獲取暴量財富。

民進黨發言人張志豪表示，汐止廖家竊占山坡地保育區蓋豪宅、違法侵占國有地做停車場使用的行徑，橫跨朱立倫及侯友宜兩任市長12年，隻手遮天，根本就是汐止土霸王。

張志豪說，廖父廖正良、廖先翔兩代都是議員，民眾檢舉踢爆才聲稱因申請合法程序曠日費時，所以自拆，但無疑是障眼手法。民進黨誓言鏟除地方惡勢力，請新朱立倫和侯友宜出面說清楚，不要躲在地方家族背後，包庇惡勢力。

民進黨立委賴品妤表示，媒體揭露廖家利用特權，12年間違法坐擁800坪保育區豪華城堡、國有地停車場營利兩大案件後，才讓社會驚覺全國最貪的惡霸家族，原來就在汐止，廖先翔家族原本在全國的知名度不比其他政治家族，但是違法行徑卻遠遠超過其他政治家族幾百倍，汐止鄉親也早已隱忍多年。

賴品妤說，廖家父子兩代議員任期作威作福，囂張跋扈，廖正良因收取廠商賄款關說違建案，還在拆除現場大罵基層公務員打狗也要看主人，被二審判決六年徒刑；2018年才由他的兒子廖先翔代父參選，在這起圖利案中，經手關鍵施壓公文的，便是當時擔任父親議員助理的廖先翔，是頭號共犯。

民進黨立委參選人吳崢表示，中和地產大亨張慶忠家族，張慶忠、陳錦錠夫妻持有土地329筆，面積超過1萬坪，房屋22間，擁有土地恐怕比中和環球購物中心還大，可以蓋三個台北車站都還有剩。國民黨立委參選人張智倫個人在2020年的財產申報，有49筆房地產，在這個年紀輕鬆擷取這些房地產合理嗎？難道不是繼承家族既得利益嗎？

吳崢說，張慶忠家族的兩間營造公司漢龍營造和漢傑營造，最近幾年連續因環保違規，遭到新北市政府裁罰，盡是以鄰為壑，有錢都是張家賺，垃圾、噪音、空汙都是中和扛。

民進黨立委參選人曾柏瑜表示，羅明才身為立法院財政委員會立委，持續放任家族霸占香山國有地面積高達681坪，是不是只要跟羅家有關係到最後會衍生為沒關係，是不是有財委會立委的身分，才護航整個家族？

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