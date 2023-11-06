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政府擬開放移工救國旅 時力批放任旅宿業低薪問題惡化

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
面對觀光產業缺工難題，政府研議旅宿業是否開放移工。記者林澔一／攝影
面對觀光產業缺工難題，政府研議旅宿業是否開放移工。記者林澔一／攝影

面對觀光產業缺工難題，政府研議旅宿業是否開放移工，時代力量立法院黨團幹事長王婉諭今天說，勞動部在今年啟動旅宿業專案媒合計畫，勞動部推介5300多人，業者只有雇用449人，這是哪門子的缺工，找不到人，到底是在找勞工，還是奴工。

時代力量立法院黨團上午與台灣勞工陣線、全國產業總工會舉行記者會，表達反對旅宿業開放移工的立場。王婉諭指出，勞動部今年啟動旅宿業專案媒合計畫，只要北部地區月薪達3萬元，其他地區達2.8萬元以上，可以推介職缺，結果在薪資條件如此寬鬆的情況下，勞動部推介超過5300人，業者只有僱用449人，高達九成以上的求職者沒被錄取。

王婉諭說，有35%求職者反映，根本沒有收到面試的通知，請問這是哪門子的缺工，找不到人，到底是在找勞工還是奴工。

王婉諭表示，旅宿業一方面說房務、清潔人員工作很辛苦，沒有人要做，但是那麼辛苦的工作，只願意給很低的薪水，勞動部推介許多勞工，業者連面試的機會都不給，旅宿業是真的缺工，還是只是缺廉價勞工。

王婉諭說，一旦此例一開，原本已經低薪的旅宿業，勞工薪資將會被越壓越低，需要就業機會的台灣勞工，像是二度就業婦女、中高齡勞工等，更難找到合理待遇的工作，加劇國人低薪和失業的問題，更嚴重的是破窗效應，未來所有不想要調薪的雇主，都可以向政府喊缺工，要移工，破壞台灣經濟和產業的健全發展。

台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋指出，根據觀光署最新統計，2023年上半年旅宿業整體住客人次，約為3808萬人次，已經快回到疫情前的水準，但觀光旅館的平均房價，從2019年的3698元漲到4618元，增幅將近25％；一般旅館從2156元漲到2647元，增幅將近23％。

楊書瑋認為，這種向消費者收取高額住宿費用，但卻只給勞工基本工資，然後一邊再向政府伸手要補助，一邊大喊缺工要引進移工，正是業者集體貪婪操控價格的有恃無恐心態，最後造成的通貨膨脹。

全國產業總工會政策部主任李佳育表示，一旦旅宿業房務開放移工，餐飲業及相關服務業可能跟進要求開放，本勞的工作權是否能如政府所設想，未來將轉移至高科技、AI等附加價值高的產業，她擔憂引進移工，會排擠本國勞工就業機會。

李佳育說，我國目前正處於觀光旅宿業勞動環境重盤檢討的重要時機，交通部應該上緊發條，輔導業者轉型升級，勞動部也應該妥善評估人力需求，把關勞動條件，而非開放移工讓旅宿業的勞動環境向下沉淪。

移工 勞動部

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