影／中文系停招人文領域失衡 潘文忠：會特別留意

教育部長潘文忠上午出席立法院教育及文化委員會審查113年度中央政府總預算案有關教育部及所屬單位預算案，會前受訪就世新大學中文系和真理大學台文系接連停招，引發人文學科發展失衡的危機教育部將如何因應。潘文忠表示，依照大學法各大學可以思考學校整體定位與發展的過程中，可能會有新增或調整系所的情況，但過程必需要在校內達到充分的溝通，獲得校務會議的通過。潘文忠也承諾教育部會特別留意，各界關心人文社會科學領域失衡的情形。

潘文忠表示，大學的部分先前有透過「學位授予法」的修法，目標是讓學生在大學的修課過程中，不被侷限在原系所，在修課的過程中而修習感興趣的學分，並在畢業證書上加註。