快訊

梁文傑遭爆「鍾先生會所」待1小時 徐巧芯：老闆是鍾興樺？

日本人對派駐中國敬而遠之 「莫名拘捕」成最大噩夢

唐禹哲《披荊斬棘3》總決賽驚喜求婚 小13歲混血女友白富美背景曝光

廖先翔家違建拆除中 他要賴品妤相同論點問賴清德：你的違建？

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市立委第12選區國民黨參選人廖先翔今回應對手賴品妤的質疑，要求用同樣問題檢視副總統賴清德的老家違建。圖／廖先翔提供
新北市立委第12選區國民黨參選人廖先翔今回應對手賴品妤的質疑，要求用同樣問題檢視副總統賴清德的老家違建。圖／廖先翔提供

新北市立委第12選區國民黨參選人廖先翔和父親廖正良，斷然拆除引發爭議的違建。競選對手民進黨立委賴品妤仍緊咬特權、讓汐止人用到汙水等話題。廖先翔今天回應，請賴品妤用同樣的問題問副總統賴清德，因為賴清德的萬里老家違建也沒有汙水下水道接管，也是在排放汙水給萬里民眾飲用。

廖正良在汐止東山路山區的老家土地，興建別墅外觀的農舍被指違法。廖家父子昨天雇工展開拆除整棟建物前置作業。廖先翔說，政治人物面對爭議應該作為民眾表率，所作所為符合法令規範，並對賴清德喊話，出面處理萬里老家違建問題。

賴品妤在臉書貼文，指廖家拆屋是為了參選利益，不是為了公眾權益，質疑廖家兩代議員知法犯法，如果沒有被媒體踢爆就繼續住，並問這12年間涉及逃漏稅、疑未繳交的水電費、讓汐止人用到廖家汙水要如何賠罪？要如何賠償所有鄉親？

廖先翔今天說，要請賴品妤用同樣的問題來問賴清德，因為賴清德的老家是2003年長高長胖的，當時的台北縣長（新北市前身）是蘇貞昌，難道是蘇違法包庇賴清德的老家違建？

對於排放汙水一事，廖先翔指賴清德的老家一樣沒有接管汙水下水道，旁邊就是萬里的瑪鋉溪。他要問賴品妤，賴清德的老家也是在排放汙水給萬里的民眾飲用嗎？兩人的立委選區共7個行政區，有6個行政區都沒有爭取到汙水下水道接管，難道賴品妤是在指控這6個行政區的民眾都在排放汙水嗎？

2024選舉 2024立委選舉 賴清德 廖先翔 賴品妤 2024北北基立委

延伸閱讀

賴清德現身苗博雅Live秀 提曾為軍購案飆罵藍委

賴清德哽咽不拆違建 廖偉翔酸「賴皮鬼」：格局不如廖先翔

綠營狂打家族違建爭議！ 廖先翔：可見賴品妤這席立委 對金流有多重要

哽咽談老家違建！賴清德稱「這狀況和廖先翔家不一樣」 廖先翔反擊了

相關新聞

陸委會副主委梁文傑使用加熱菸 薛瑞元：有足夠證據該罰就罰

民眾黨立委陳琬惠昨爆料，新版「菸害防制法」今年3月上路，加熱菸受到納管，須通過健康風險評估審查，才能上市，但目前尚未有加...

梁文傑遭爆去居酒屋還進招待所 徐巧芯：新潮流都夜夜笙歌？

陸委會副主委梁文傑遭爆料在居酒屋外違法抽加熱菸，而10月27日晚間又前往「鍾先生會所」，期間還有2名女子出入。北市議員徐...

徐巧芯再爆有兩長髮辣妹出入 梁文傑：請勿移花接木

民眾黨立委陳琬惠昨天指出，陸委會副主委梁文傑參加新系高層飲酒趴，還發出他抽加熱菸照片，國民黨北市議員徐巧芯5日深夜再發出有兩...

廖先翔家違建拆除中 他要賴品妤相同論點問賴清德：你的違建？

新北市立委第12選區國民黨參選人廖先翔和父親廖正良，斷然拆除引發爭議的違建。競選對手民進黨立委賴品妤仍緊咬特權、讓汐止人...

立委再爆新聞頻道染指系統業者 東森電視董事入主中嘉

時代力量立委邱顯智今天說，有線電視系統業者中嘉爭議連環爆，繼三立、萬海入股中嘉後，直接持有中嘉數位100%股分的泓順投資...

藍白總統還在喬 台中非綠你儂我儂「示範區」後續怎麼走？

國民黨、民眾黨政黨協商持續僵持，正副總統組合還在協調階段，藍白合不合仍未「喬」定。不過，台中市各立委選區藍白早已「情投意合」。 台中市長盧秀燕禮遇民眾黨蔡壁如，蔡還與藍營「小雞」同台造勢、合辦募款餐會，不管中央怎麼談，藍、白在台中市打造合作示範區，連綠營都打趣，感情好到只差沒「簽字結婚」。 台中政壇分析，藍、綠陣營在各選區的民調發現，民眾黨主席柯文哲在中部的吸票能力不容小覷，蔡壁如「空降」台中，讓立委藍白合有互蒙其利的空間。不過，藍白總統能不能合、會不會撕破臉？台中藍白合示範區後續怎麼走？仍待觀察。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。