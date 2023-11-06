廖先翔家違建拆除中 他要賴品妤相同論點問賴清德：你的違建？

新北市立委第12選區國民黨參選人廖先翔和父親廖正良，斷然拆除引發爭議的違建。競選對手民進黨立委賴品妤仍緊咬特權、讓汐止人用到汙水等話題。廖先翔今天回應，請賴品妤用同樣的問題問副總統賴清德，因為賴清德的萬里老家違建也沒有汙水下水道接管，也是在排放汙水給萬里民眾飲用。

廖正良在汐止東山路山區的老家土地，興建別墅外觀的農舍被指違法。廖家父子昨天雇工展開拆除整棟建物前置作業。廖先翔說，政治人物面對爭議應該作為民眾表率，所作所為符合法令規範，並對賴清德喊話，出面處理萬里老家違建問題。

賴品妤在臉書貼文，指廖家拆屋是為了參選利益，不是為了公眾權益，質疑廖家兩代議員知法犯法，如果沒有被媒體踢爆就繼續住，並問這12年間涉及逃漏稅、疑未繳交的水電費、讓汐止人用到廖家汙水要如何賠罪？要如何賠償所有鄉親？

廖先翔今天說，要請賴品妤用同樣的問題來問賴清德，因為賴清德的老家是2003年長高長胖的，當時的台北縣長（新北市前身）是蘇貞昌，難道是蘇違法包庇賴清德的老家違建？

對於排放汙水一事，廖先翔指賴清德的老家一樣沒有接管汙水下水道，旁邊就是萬里的瑪鋉溪。他要問賴品妤，賴清德的老家也是在排放汙水給萬里的民眾飲用嗎？兩人的立委選區共7個行政區，有6個行政區都沒有爭取到汙水下水道接管，難道賴品妤是在指控這6個行政區的民眾都在排放汙水嗎？

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