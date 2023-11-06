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梁文傑遭爆「鍾先生會所」待1小時 徐巧芯：老闆是鍾興樺？

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梁文傑遭爆去居酒屋還進招待所 徐巧芯：新潮流都夜夜笙歌？

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
國民黨台北市議員徐巧芯今早在北市議會受訪。記者鍾維軒／攝影
國民黨台北市議員徐巧芯今早在北市議會受訪。記者鍾維軒／攝影

陸委會副主委梁文傑遭爆料在居酒屋外違法抽加熱菸，而10月27日晚間又前往「鍾先生會所」，期間還有2名女子出入。北市議員徐巧芯今表示，梁應說清楚「鍾先生」是否就是涉嫌賭博、地下匯兌的鍾興樺？也認為公務員不該違法抽加熱菸，「不是居酒屋就是招待所，是不是新潮流在下班後都夜夜笙歌？」

梁文傑回應媒體詢問表示 ，絕對沒有和女性不當接觸，也沒有一起進出，請勿移花接木、看圖說故事。

徐巧芯今受訪時說，梁文傑昨回應「去朋友公司待一下」，可以理解招待所有女陪侍，本身沒影射梁和女子有互動，只知道在同地點，但陸委會副主委夜間21時至凌晨1時討論事情，竟不在公務單位，鍾先生過去涉及線上博奕、賭博與地下匯兌等問題，到底對這一切知不知情？還是新潮流和八八會館的郭哲敏、鍾興樺有不為人知的交情？

徐巧芯認為，陸委會副主委已經是官職身分，不是民代上酒店被拍到，更應該向社會交代清楚，為什麼10月27日晚上要去招待所，見了誰？談了什麼？跟兩岸事務有沒有關係？這並非移花接木，而是公開提出對他職務、工作的請教，讓他更詳細說明，不是說「和女子無不當接觸」就帶過草草了事。

徐巧芯表示，雖然梁文傑只有待1個多小時提前離開，也沒有和女子同時進出，但梁進入招待所後女子隨後到場，由同樣的工作人員接待，理當是去同一個地方，只有招待所可以讓他們在半夜暢談國事，即使梁提早離開，但是否待和女子在同一個地方？老闆是否為鍾興樺？鍾和郭哲敏曾是否有不當合作？若如此，在官箴上就說不過去。

另外，關於梁文傑被拍到違法吸食加熱菸。徐巧芯說，梁身為公務人員，民眾對他要求更高，對待一般人的標準和梁文傑當然不同，從法律層次來看抽加熱菸就是違法，應該要受到相對應的罰則，同時照片也是在居酒屋被拍到，「是不是新潮流在下班後都夜夜笙歌？」，不是居酒屋就是招待所，這樣的生活能讓民眾相信他們能努力工作與服務嗎？

梁文傑 徐巧芯 居酒屋

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