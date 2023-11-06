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黃國昌控綠營權貴操控台鹽綠能 台鹽出面回應了

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
前立委黃國昌昨晚發文，痛批台鹽綠能淪為民進黨派系權貴分食的禁臠。台鹽今發聲明澄清。圖／本報資料照
前立委黃國昌昨晚發文，痛批台鹽綠能淪為民進黨派系權貴分食的禁臠。台鹽今發聲明澄清。圖／本報資料照

時代力量前立委黃國昌日前揭露民間持股介入台鹽綠能，昨晚他又發文指出，台鹽綠能前董事長陳啟昱離開後，換成力暘集團旗下的吳博鑫入主，還找民進黨立委趙天麟施壓，抗拒董事會決議、不甩母公司監管，讓國營事業淪為民進黨派系權貴分食的禁臠。台鹽今發出聲明表示，台鹽綠能均依照母公司台鹽公司法規與公司內規辦理，並非如外界所稱台鹽公司任一經理人可恣意決行，將配合檢調調查。

黃國昌臉書發文表示，吳博鑫透過心腹找上趙天麟，以陳情之名，由辦公室發文召集國營會及台鹽，當吳博鑫等人面前痛罵台鹽，抨擊董事會的決識及台鹽種種監管措施，並直接由趙天麟辦公室執行長具體指示台鹽綠能未來的運作。

台鹽今發布聲明，表示非常重視公司治理，均依照金管會公開發行公司建立的內控制度處理準則、公司法等相關法規及台鹽公司子公司管理辦法等內部管理規定。而經理部門為善盡管理人責任，對台鹽綠能公司更持續要求符合內控制度，絕沒有例外；重要事項都會依規定提報母公司台鹽及董事會報告、討論決定，這些作為都得到經濟部支持。

台鹽公司指出，台鹽綠能因內、外部因素致人員異動頻繁，部分單位因此出現人手不足。110年下半年至今，陸續從母公司調派專業人員至台鹽綠能專任或兼任，更陸續招募綠能相關人才，以兼顧管理及業務需求，降低營運風險，以上作為都是台鹽公司依法規與公司內規辦理。

台鹽更強調，絕非如外界所稱台鹽公司任一經理人可恣意決行。日前立委辦公室協調會中，台鹽綠能員工陳情業務及工作情況，主要是因為勞資雙方對於人力安排有不同意見，後續由台鹽綠能依相關規範調整業務與人力。

台鹽表示，對台鹽綠能相關合約執行，台鹽已依法規加強內稽內控要求，如涉爭議也會將各項資料交由檢調單位配合調查。更尊重司法，全力配合並協助司法機關查察。

公司法 趙天麟 黃國昌

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