陸委會副主委梁文傑使用加熱菸 薛瑞元：有足夠證據該罰就罰

民眾黨立委陳琬惠昨爆料，新版「菸害防制法」今年3月上路，加熱菸受到納管，須通過健康風險評估審查，才能上市，但目前尚未有加熱菸通過審查。但陸委會副主委梁文傑在一場新潮流高層的飲酒趴使用加熱菸，請衛福部長薛瑞元說明是否違法要開罰。

薛瑞元今於立法院社會福利及衛生環境委員會，針對民眾黨擬具「數位醫療發展條例草案」備詢前接受媒體聯訪指出，對於使用加熱菸是「該罰就罰」，若有足夠的證據，「這沒有例外」，依「菸害防制法」可處2千至1萬元罰鍰。

「菸害防制法」規定，「中央主管機關公告指定之菸品，業者應於製造或輸入前，向中央主管機關申請健康風險評估審查，經核定通過後，始得為之」。但依衛福部公告指定，包含加熱菸等菸品及公告指定菸品健康風險評估審查辦法，目前尚無任何一家加熱菸業者的商品核准通過。

「菸害防制法」也規定，任何人不得使用類菸品，及未經衛福部健康風險評估審查核定通過的指定菸品，或其必要的組合元件。購買或使用電子煙在內的類菸品及未合法的加熱菸，可處2千至1萬元罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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