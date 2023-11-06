徐巧芯再爆有兩長髮辣妹出入 梁文傑：請勿移花接木

民眾黨立委陳琬惠昨天指出，陸委會副主委梁文傑參加新系高層飲酒趴，還發出他抽加熱菸照片，國民黨北市議員徐巧芯深夜再發出有兩名女子照片指出，後來進入這棟大樓的辣妹們，是否也是去同一個地點？梁文傑立即回應，他絕對沒有和女性不當接觸，「請勿移花接木、看圖說故事」。

徐巧芯發出多張照片包含梁文傑在一棟大樓門口，另幾張照片則是兩名女子出入大樓畫面。

她指出，她這裡也有讀者投稿，不知道這是不是飲酒趴？請問10月27日晚上梁文傑副主委去了哪裡？是不是裡面的招待所？後來進入這棟大樓的辣妹們，是否也是去同一個地點？都談了些什麼，該不會是兩岸事務吧？

徐巧芯表示，先丟幾張照片等梁文傑副主委回覆，「蜜獾的夜間突襲又來了、起床尿尿囉」。

梁文傑則立即聲明指出，10月27日晚上，受邀去朋友公司坐了一會就先行離開，絕對沒有和女性不當接觸，也沒有一起進出，請勿移花接木、看圖說故事。

針對抽加熱菸，梁文傑也表示，陳琬惠委員所指我抽菸的地方，是在一間位於南京東路的居酒屋門口，當天就是單純朋友聚會，不是什麼"趴"。如果有違法令，該罰就罰。我太太也不希望我再抽菸，謝謝提醒。 國民黨北市議員徐巧芯發出多張照片，包含梁文傑在一棟大樓門口。圖／取自徐巧芯臉書 國民黨北市議員徐巧芯發出多張照片，包含兩名女子出入大樓。圖／取自徐巧芯臉書 國民黨北市議員徐巧芯發出多張照片，包含兩名女子出入大樓。圖／取自徐巧芯臉書

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