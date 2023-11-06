徐巧芯再爆有兩長髮辣妹出入 梁文傑：請勿移花接木

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
國民黨北市議員徐巧芯深夜再發出梁文傑出入一處大樓畫面。圖／取自徐巧芯臉書
國民黨北市議員徐巧芯深夜再發出梁文傑出入一處大樓畫面。圖／取自徐巧芯臉書

民眾黨立委陳琬惠昨天指出，陸委會副主委梁文傑參加新系高層飲酒趴，還發出他抽加熱菸照片，國民黨北市議員徐巧芯深夜再發出有兩名女子照片指出，後來進入這棟大樓的辣妹們，是否也是去同一個地點？梁文傑立即回應，他絕對沒有和女性不當接觸，「請勿移花接木、看圖說故事」。

徐巧芯發出多張照片包含梁文傑在一棟大樓門口，另幾張照片則是兩名女子出入大樓畫面。

她指出，她這裡也有讀者投稿，不知道這是不是飲酒趴？請問10月27日晚上梁文傑副主委去了哪裡？是不是裡面的招待所？後來進入這棟大樓的辣妹們，是否也是去同一個地點？都談了些什麼，該不會是兩岸事務吧？

徐巧芯表示，先丟幾張照片等梁文傑副主委回覆，「蜜獾的夜間突襲又來了、起床尿尿囉」。

梁文傑則立即聲明指出，10月27日晚上，受邀去朋友公司坐了一會就先行離開，絕對沒有和女性不當接觸，也沒有一起進出，請勿移花接木、看圖說故事。

針對抽加熱菸，梁文傑也表示，陳琬惠委員所指我抽菸的地方，是在一間位於南京東路的居酒屋門口，當天就是單純朋友聚會，不是什麼"趴"。如果有違法令，該罰就罰。我太太也不希望我再抽菸，謝謝提醒。

國民黨北市議員徐巧芯發出多張照片，包含梁文傑在一棟大樓門口。圖／取自徐巧芯臉書
國民黨北市議員徐巧芯發出多張照片，包含梁文傑在一棟大樓門口。圖／取自徐巧芯臉書
國民黨北市議員徐巧芯發出多張照片，包含兩名女子出入大樓。圖／取自徐巧芯臉書
國民黨北市議員徐巧芯發出多張照片，包含兩名女子出入大樓。圖／取自徐巧芯臉書
國民黨北市議員徐巧芯發出多張照片，包含兩名女子出入大樓。圖／取自徐巧芯臉書
國民黨北市議員徐巧芯發出多張照片，包含兩名女子出入大樓。圖／取自徐巧芯臉書

梁文傑 徐巧芯

延伸閱讀

雙姝空戰！徐巧芯酸趙天麟「小三通」 反問黃捷標準為何？

徐巧芯告發黃曙光：掌握潛艦製造權力為謀私利形同叛國

黃捷挨批落跑議員扯國民黨 徐巧芯酸：不能轉戰是賴清德說的

影／被批是「落跑議員」 黃捷：請用同樣標準看待徐巧芯

相關新聞

民眾黨擬列徐春鶯為不分區 賴清德：柯對國會一知半解

民眾黨擬納入陸配、中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯為不分區立委，引發爭議。民進黨總統參選人賴清德表示，他認為徐春鶯本...

徐巧芯再爆有兩長髮辣妹出入 梁文傑：請勿移花接木

民眾黨立委陳琬惠昨天指出，陸委會副主委梁文傑參加新系高層飲酒趴，還發出他抽加熱菸照片，國民黨北市議員徐巧芯深夜再發出有兩...

賴清德：希望新北市對礦區通案處理 給居民一個機會

民進黨總統參選人賴清德的萬里老家最近被攻擊是違建，賴清德接受名嘴黃暐瀚訪問時指出，希望新北市政府也能夠就新北市範圍的礦區...

黃國昌指控台鹽綠能找立委施壓 趙天麟：基層員工陳情

時代力量前立委黃國昌今天指控，台鹽綠能總經理吳博鑫找上民進黨立委趙天麟，當面痛罵母空司台鹽，竟然可以藉由立委施壓，簡直視...

黃國昌指綠營權貴操控台鹽綠能 再爆總經理找立委施壓

時代力量前立委黃國昌今天說，台鹽綠能前董事長陳啟昱透過增資引進四大民股，陳啟昱離開後換成力暘集團旗下的吳博鑫入主，沒想到...

又見不當駕駛釀路殺 立法怠惰逼民眾在交通叢林驚險求生

高雄67歲曾姓女業務員開車上班，路是她平常上班都會走的路，沒酒駕、沒飆速，再平凡、熟悉不過的上班路上，卻往機車停等區衝撞，撞死1人、撞傷6人，看似完全無法預防，但又可能隨時發生在周遭身邊，若真如女業務員所說，誤將油門當煞車踩，主管機關應該看看這起事故，絕不是單純的意外，更可能是駕駛人缺乏安全駕駛觀念造成的路殺。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。