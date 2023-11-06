民眾黨擬列徐春鶯為不分區 賴清德：柯對國會一知半解

民眾黨擬納入陸配、中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯為不分區立委，引發爭議。民進黨總統參選人賴清德表示，他認為徐春鶯本身經歷有問題，主張也有問題，包括主張「祖國應該要盡速統一台灣」，他也說，柯文哲完全不知國家怎麼運作，對國會大概一知半解。

賴清德接受名嘴黃暐瀚專訪，黃暐瀚問，賴是反對陸配當立委，還是反對徐春鶯？賴清德說，他認為徐春鶯本身經歷有問題，主張也有問題。包括主張「祖國應該要盡速統一台灣」，國會議員是可以監督國政、審查預算，而且可以接觸到國家的國防外交或是其他領域的極機密文件。但很意外，民眾黨主席柯文哲竟然說「那就不要讓她去國防外交就好了，說去內政委員會或其他委員會」。

賴清德表示，今天審國防外交的機密預算，每一個立委都會收到機密文件的摘要版，另外如果在展示機密文件的時候，每個立委都有資格進去看，然後其他的委員會也有機密的文件，所以柯文哲因為沒有到過立法院，沒有經過國會的歷練，完全不知道國家怎麼運作，甚至國會怎麼樣審查預算、監督國政，大概都是一知半解。「我是基本上是對事，不是對人。」

黃暐瀚也說，徐春鶯仍擁有中華人民共和國國籍，到底算不算有雙重國籍，所以陸委會主委邱太三說是一個麻煩問題。

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