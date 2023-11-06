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梁文傑吸加熱菸 民眾黨：有特權？

聯合報／ 記者林銘翰沈能元鄒尚謙丘采薇／台北報導
民眾黨立委陳琬惠爆料，陸委會副主委梁文傑（左一）吸食加熱菸，完全不顧旁人眼光。圖／陳琬惠國會辦公室提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
民眾黨立委陳琬惠爆料，陸委會副主委梁文傑（左一）吸食加熱菸，完全不顧旁人眼光。圖／陳琬惠國會辦公室提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

民眾黨立委陳琬惠昨天說，新版菸害防制法在今年三月上路，加熱菸被納管，通過健康風險評估審查才能上市，然而陸委會副主委梁文傑在民進黨新潮流高層的飲酒趴，不顧旁人眼光，肆無忌憚地使用吸食加熱菸，請衛福部長薛瑞元說明是否要開罰。

陳琬惠透過新聞稿指出，她接獲網友檢舉，在今年一場民進黨總統參選人賴清德的競選總幹事潘孟安出席的新潮流高層飲酒趴，梁文傑完全不顧旁人眼光，肆無忌憚地使用吸食加熱菸，「請問梁文傑是有特權？還是綠營高官就可以目無法紀肆意妄為？」

梁文傑昨晚回應表示，陳琬惠指出他抽菸的地方，是在一間居酒屋門口，當天就是單純朋友聚會，「不是什麼趴」，如果有違法令，該罰就罰，自己的太太也不希望他再抽菸，謝謝提醒。

國健署長吳昭軍說，依現行法令，加熱菸需審查後才能上市，但國內尚無加熱菸品牌通過審查，民眾如發現違規情況，歡迎檢舉，國健署也會嚴格查緝，違法製造輸入罰一千至五千萬元，違法廣告則罰四十至五百萬元，一般民眾若非法使用加熱菸，則罰二千至一萬元。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

梁文傑 陳琬惠 抽菸

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