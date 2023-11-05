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黃國昌指綠營權貴操控台鹽綠能 再爆總經理找立委施壓

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
前立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片
前立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片

時代力量前立委黃國昌今天說，台鹽綠能前董事長陳啟昱透過增資引進四大民股，陳啟昱離開後換成力暘集團旗下的吳博鑫入主，沒想到吳博鑫找上民進黨立委趙天麟，當面痛罵母空司台鹽，竟然可以藉由立委施壓，抗拒董事會的決議、不甩母公司的監管，簡直視公司治理於無物。

黃國昌晚間在臉書發文表示，綠色新黨國操控台綠，踐踏體制攫取私利，先前他已經有揭露，綠營權貴操控台鹽綠能的離譜行徑，利用國營事業的旗幟大舉攫取光電利益，淪為綠營派系與財團分食光電利益的工具。

黃國昌指出，原由台鹽100%持股的台鹽綠能，陳啟昱透過增資引進四大民股，讓這四家公司背後代表的勢力，利用台鹽綠能攫取利益，已經相當離譜，然而更誇張的是，即便當初經濟部明確反對，還是敵不過新潮流要員陳啟昱的個人意志。

黃國昌直言，個人與派系利益凌駕於國家利益，不惜踐踏體制，經濟部卻無能抵抗，儼然已經成為民進黨主政下，新黨國的最佳寫照。

黃國昌說，沒想到新潮流搞完，換英系繼續撈，竟然還有更離譜的爛事持續發生，當陳啟昱離開台鹽綠能之後，掌控台鹽綠能這隻金雞母的人，換成由英系人馬陳文宏、古盛煇等人主導力暘集團旗下的吳博鑫入主。

黃國昌說明，吳博鑫過去只是力暘旗下承包商的小包商，根本不具備擔任台鹽綠能總經理的資格能力，早已讓公司上下怨聲載道，吳博鑫更毫不避嫌地聘用英系大將、新竹縣小英之友會總會長陳文宏的哥哥陳文龍為特助，與聞台鹽綠能重要決策，整間公司形同被英系人馬把持。

黃國昌表示，派系私利凌駕專業治理的結果，就是在短時間內大量員工紛紛離職，伴隨台鹽綠能的醜聞不斷浮上檯面，母公司台鹽在經濟部的要求下，不得不強化對台鹽綠能的監管，而母公司的監管讓吳博鑫等人芒刺在背，一時難以如同過往為所欲為。

黃國昌說，結果吳博鑫透過心腹找上趙天麟，竟然在10月19日以陳情之名，由辦公室發文召集國營會及台鹽，當著吳博鑫等人的面痛罵台鹽，大肆抨擊董事會的決識及台鹽的種種監管措施，並且直接由趙天麟辦公室執行長具體指示台鹽綠能未來的運作。

黃國昌質疑，一個國營事業的子公司總經理，竟然可以藉由立委施壓，抗拒董事會決議、不甩母公司的監管，簡直視公司治理於無物，更是嚴重的濫權行為，「請問趙天麟是誰給你這種權力？又是誰指示你為弊案纏身的台鹽綠能出面護航？」

黃國昌批評，如此恣意的濫權，根本視國家體制於無物，更讓國營事業掌控的光電利益，淪為民進黨派系權貴分食的禁臠，「大家輪流吃」的醜陋戲碼，活生生地在台鹽綠能中上演，不僅清楚印證綠能光電貪腐化的嚴重，更凸顯民進黨派系治國、分食光電利益的醜陋吃相，如何阻礙國家重要政策的推動，乃至不惜踐踏國家體制。

黃國昌 陳啟昱 趙天麟 民進黨 新潮流

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