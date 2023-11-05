徐春鶯要賴清德給交代 民進黨酸：她是否為共產黨員問「這兩人」更清楚
中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯今天開記者會稱自己從未加入中國共產黨，甚至連共青團都沒有加入過，並詢問副總統賴清德是否要給交代。民進黨發言人卓冠廷今天表示，其實根據媒體報導，可以知道徐春鶯曾經是中共國家幹部，至於徐有沒有共產黨身分，可以問中國共產黨總書記習近平或是問可能提名徐當不分區的民眾黨主席柯文哲，就可以更清楚。
卓冠廷說，徐春鶯主張兩岸加速統一，也大唱文革歌曲歌頌毛澤東，這樣的思想價值，相信不會受到台灣人民支持。
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