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柯文哲問徐春鶯參政權 林濁水：柯媽柯爸也沒列不分區

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。聯合報系資料照
民進黨前立委林濁水。聯合報系資料照

民眾黨擬提名陸配徐春鶯為不分區立委，民進黨前立委林濁水今天說，徐春鶯當不分區立委，連民眾黨員都有人反彈。但民眾黨主席柯文哲回應，在中華民國拿到國民身分證的人，卻沒有參政權，那台灣就不是一個法治國家。他反問，柯媽、柯爸參政權統統被取消了？

林濁水表示，當不分區才算有參政權？那柯媽、柯爸、柯太太都沒當不分區，是因參政權統統被取消了？中華民國也因此不是法治國家。他向柯文哲喊話，「趕快補救一下，柯P。」

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