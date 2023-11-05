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立委參選人陳昆和籲特赦阿扁 轟民進黨淪「新潮流黨」

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
無黨籍的南市議員陳昆和投入立委選戰今成立曾文區競選總部，會場湧入逾3000名鄉親力挺。記者謝進盛／攝影
無黨籍的南市議員陳昆和投入立委選戰今成立曾文區競選總部，會場湧入逾3000名鄉親力挺。記者謝進盛／攝影

投入台南市立委第二選區的無黨籍市議員陳昆和，今近午在麻豆成立曾文區競選總部，會場湧入逾3000人，過去曾力挺綠營的陳昆和要求特赦前總統陳水扁，更重轟新潮流掌握所有國家資源，民進黨已淪為「新潮流黨」。

律師出身過去長期挺綠的陳昆和，市議員任內將薪水全捐出，公益形象顯著，這次選戰對上尋求連任的民進黨立委郭國文，獲國民黨不提名力挺，政見強打南市溪南、溪北發展失衡，建設經費不均獲共鳴。

陳昆和今近午在麻豆新生北路、中正路口舉行曾文區競選總部成立大會，南市議員尤榮智、前立委許忠信、李和順、南縣區漁會理事長李武龍、前市議員郭秀珠、成大退休教授楊澤泉等人都到場，台灣首府大學創辦人王宮田更為陳披上彩帶，現場高喊「陳昆和凍蒜！」籲請鄉親用選票力挺。

與陳昆和交好的前台南縣長蘇煥智上台時砲轟政府高端疫苗採購過程不敢公開疑竇重重，更話鋒一轉怒稱民進黨完全執政迄今已利益化、貪腐化，更拉高分貝說過去他在當台南縣長沒人敢偷埋爐碴，是副總統賴清德當台南市長時才發生，後見義勇為的學甲里長（李新進）揭穿，檢方才將民進黨前中執委郭再欽起訴。

陳昆和也要求特赦前總統陳水扁，他說，前總統陳水扁參選他出錢出力，也支持蘇煥智及賴清德，如今他出來選立委，卻被列為藍軍，陳更重轟新潮流掌握所有國家資源，民進黨已淪為「新潮流黨」，更讓台電虧損迄今逾4000億元，年輕人更因高房價「房子越買越小」。

陳昆和表示，南縣市合併為直轄市，重大建設幾乎都在溪南，溪北更加蕭條，他主張市政中心應速遷至曾文溪兩側，可利用地點在南市中心點已退場的台灣首府大學，打造為南市新市政中心，扭轉當前安平永華、新營民治雙行政中心情形，也主張「南科四期」應落腳官田，平衡溪南溪北發展。

陳昆和也說，老早就爭取麻豆謝厝寮入南科跨曾文溪生活機能大橋早日興建，開闢麻豆東外環道路銜接新生北路，完整麻豆外環系統，完成麻豆北側路網，另外沿台84線道路向西側闢建兩側側車道，貫通連接學甲平面側車道，提升麻豆縱橫向交通疏導分流。

無黨籍的南市議員陳昆和（中）投入立委選戰今成立曾文區競選總部，砲轟民進黨已淪為「新潮流黨」。記者謝進盛／攝影
無黨籍的南市議員陳昆和（中）投入立委選戰今成立曾文區競選總部，砲轟民進黨已淪為「新潮流黨」。記者謝進盛／攝影
無黨籍的南市議員陳昆和（中）投入立委選戰今成立曾文區競選總部，砲轟民進黨已淪為「新潮流黨」，前台南縣長蘇煥智（左一）等人站台相挺。記者謝進盛／攝影
無黨籍的南市議員陳昆和（中）投入立委選戰今成立曾文區競選總部，砲轟民進黨已淪為「新潮流黨」，前台南縣長蘇煥智（左一）等人站台相挺。記者謝進盛／攝影

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