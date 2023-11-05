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柯文哲嗆「把恁爸當肖仔」 盧秀燕神回8個字

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
面對藍白總統大選整合至今仍無進度，台中市長盧秀燕今接受媒體訪問表示，總統整合就讓雙方政黨去談，其他人不用多講話。記者洪子凱／攝影
面對藍白總統大選整合至今仍無進度，台中市長盧秀燕今接受媒體訪問表示，總統整合就讓雙方政黨去談，其他人不用多講話。記者洪子凱／攝影

藍白合」卡關，民眾黨總統參選人柯文哲昨稱，聽完國民黨主席朱立倫所提的整合方案後，「你把恁爸當肖仔嗎？」要是自己答應了，好像是被當成乞丐一樣。台中市長盧秀燕今早出席活動受訪表示，總統整合就讓雙方政黨去談，「其他人不用多講話」。

總統參選登記日將至，藍白整合至今尚無結論，國民黨先前提出開放式民主初選遭到拒絕，近日又提出參考德、日模式，將政黨支持度納入考量，不過，柯文哲昨在屏東活動直言，「人活在世界上要有骨氣理想，答應你的條件，看起來我很像乞丐，不需要那樣。」

盧秀燕今為國民黨立委參選人張斯綱輔選時表示，這次總統跟立委大選都很重要，總統大選在野力量務必要整合，過程讓雙方總統參選人及政黨去談，其他人不用多講話，減少爭議，但國會大選絕不能放棄，未來選出國會一定要強力為人民發聲把關，同時要監督不法敢於揭弊。

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