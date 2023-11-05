朱立倫給柯文哲2選擇 翟本喬諷：1個是我贏、1個是你輸

藍白合演變成藍白拖，針對國民黨主席朱立倫提出日德兩個模式，台北市政府前市政顧問、和沛科技創辦人翟本喬在臉書解讀，意思是「我已經給你兩個方案了：一個是我贏，一個是你輸。為什麼你兩個都不接受？這樣很沒有誠意哦！合作會破裂都是你的錯」。

民眾黨總統參選人柯文哲昨晚在屏東「廟口開講」時說，朱立倫提議參照日本模式，要兩黨合作一起投票，兩個黨的立委，有69個跟11個，還沒投就知道結果了，「我雖然人老實，但我沒有那麼笨，內心圈圈叉叉，你把恁爸當瘋子嗎？」

網友說，「沒有任何一個方案是柯會贏的好嗎」、「極具侮辱性，但傷害不大的比喻。恰當」、「KMT的提議都是雙贏，KMT贏兩次」、「69:11，怎麼樣都不會贏啊」、「跟『不是你死就是我活』異曲同工」、「我也是從小就沒辦法理解『你死我活』這句成語到底想幹嘛」、「藍就是要一直把問題怪到柯身上」、「兩邊都有問題吧」。

翟本喬再發文表示，「《成語新解》朱立倫，你死我活：代表兩個提案選項」。

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