賴清德力挺高嘉瑜 一對一能勝國民黨 「有其他人會輸」

民進黨總統參選人賴清德今晚出席同黨立委高嘉瑜聯合競總成立大會，他致詞時表示，根據黨中央民調，高嘉瑜若與國民黨對手李彥秀一對一，高會勝出，「但是如果有其他候選人，高嘉瑜就會輸；雖然我們要尊重別人參選，但要團結集中選票，全力支持高嘉瑜。」

賴清德細數高嘉瑜在立院時的政績，在動保、檸檬車法案、捷運沿線、內湖交通上都有所著墨，是公督盟認證優秀立委，「不要以為只有唱歌，建設其實也爭取很多。」不忘開玩笑說，高嘉瑜有很多欠缺的地方，「唱歌不要都覺得好聽，聽聽陳時中的才是真的好聽。」語畢，高嘉瑜笑著突然望相一旁的陳時中。

賴清德說，民進黨立院黨團的文化是表決之前盡情表達個人意見，「高嘉瑜雖然看起來和黨團意見不同，大家可能會誤會『怎麼這樣講？』，但其實她在黨團投票時，從來沒有跑票、違背黨意。」也說高嘉瑜不算是大砲型立委，前立委沈富雄、林濁水兩位才是。

賴清德說，民進黨基隆、北市中正萬華、新北市中和的現任立委，因故不能挑戰連任，更要守住高嘉瑜這一席，若國會沒有過半，「國艦國造不要說八艘，連第一艘可能都很難建造完畢。」不忘點名國民黨立委馬文君及吳斯懷，阻擋潛艦國造，他們都屬趙少康的戰鬥藍，是主張統一的一群人。

最後，他也強調自己永遠堅定站在台灣立場、守護台灣安全，也盼推動，讓青年、中年、老年及弱勢都能得到應有照顧。

高嘉瑜致詞時也感念賴清德在她第一次參選台北市議員時，贊助了5萬份的文宣廣告，很願意栽培年輕人。她當上任立委後也努力問政做事，「大家都誤會只有唱歌」，強調內湖南港這席不能輸，否則之後民進黨很難再拿回來。

她也反酸對手國民黨立委參選人李彥秀，「半年選了三次，立委落選後又要選議員，結果又要選議長，沒選上又要來選立委。」2024民進黨國會一定要過半，這是場民主戰爭，要守護台灣民主，「對面李克強，怎麼死的都不知道。」

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