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我在愛沙尼亞設處？外交部稱未達共識

聯合報／ 記者程遠述／台北報導

外交部昨天表示，有報載我國將在愛沙尼亞設立代表處一事，目前外交部與愛沙尼亞仍然處於討論階段，雙方都肯定設處對於強化雙邊交流具有重要意義，但目前雙方尚未達成共識，外交部感謝愛沙尼亞政府願意持續與我們討論，外交部對此保持開放態度。

愛沙尼亞公共廣播公司英語服務ERR News昨報導，愛沙尼亞政府已同意，允許台灣以「台北」名稱，在愛沙尼亞首都塔林開設經濟或文化代表處。愛沙尼亞外長薩克納（Margus Tsahkna）前天在對華政策定期檢討後發表聲明指出，如同許多其他歐洲聯盟國家，愛沙尼亞已準備好接受台北設立非外交經濟或文化代表處，促進雙方關係。但薩克納也強調：「愛沙尼亞未承認台灣是一個國家，基於一個中國政策框架，我們將不會與台灣發展政治關係。」

據報導，台灣外交部長吳釗燮下週將造訪愛沙尼亞，在塔林參與「國際國防安全中心」（International Centre for Defense and Security）研討會。

外交部說，有報導提及外交部長吳釗燮將訪問愛沙尼亞，外交部將會在適當的時候對外說明。外交部表示，台灣與愛沙尼亞雙方共享自由民主價值，愛沙尼亞衛生部長西庫特於今年五月在世界衛生大會中為我執言，雙邊關係穩健發展。

外交部 吳釗燮

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