聽新聞
test
0:00 / 0:00
我在愛沙尼亞設處？外交部稱未達共識
外交部昨天表示，有報載我國將在愛沙尼亞設立代表處一事，目前外交部與愛沙尼亞仍然處於討論階段，雙方都肯定設處對於強化雙邊交流具有重要意義，但目前雙方尚未達成共識，外交部感謝愛沙尼亞政府願意持續與我們討論，外交部對此保持開放態度。
愛沙尼亞公共廣播公司英語服務ERR News昨報導，愛沙尼亞政府已同意，允許台灣以「台北」名稱，在愛沙尼亞首都塔林開設經濟或文化代表處。愛沙尼亞外長薩克納（Margus Tsahkna）前天在對華政策定期檢討後發表聲明指出，如同許多其他歐洲聯盟國家，愛沙尼亞已準備好接受台北設立非外交經濟或文化代表處，促進雙方關係。但薩克納也強調：「愛沙尼亞未承認台灣是一個國家，基於一個中國政策框架，我們將不會與台灣發展政治關係。」
據報導，台灣外交部長吳釗燮下週將造訪愛沙尼亞，在塔林參與「國際國防安全中心」（International Centre for Defense and Security）研討會。
外交部說，有報導提及外交部長吳釗燮將訪問愛沙尼亞，外交部將會在適當的時候對外說明。外交部表示，台灣與愛沙尼亞雙方共享自由民主價值，愛沙尼亞衛生部長西庫特於今年五月在世界衛生大會中為我執言，雙邊關係穩健發展。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言