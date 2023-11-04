快訊

誤會台東「鐵花村」滅村！ 僅音樂聚落熄燈 「波浪屋、鐵道藝術村」都還在

公天竺鼠裝女生混進籠內「1年狂生88隻」 飼主1決定翻身變百萬富婆

快訊／台8女神陳子玄曬婚紗照「宣布再婚」 找到對的人

侯友宜副手找韓國瑜？藍小雞：口袋底牌不一定要早出

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
藍白整合仍卡關，國民黨小雞獨立作戰拚勝選，北市立委參選人游淑慧與張斯綱今到士東市場掃街拜票。圖／民眾提供
藍白整合仍卡關，國民黨小雞獨立作戰拚勝選，北市立委參選人游淑慧與張斯綱今到士東市場掃街拜票。圖／民眾提供

藍白整合持續卡關，連帶影響副手人選。國民黨2位北市立委參選人今到士東市場拜票，被問及是否盼總統參選人侯友宜趕快推副手，甚至是高雄市前市長韓國瑜，游淑慧認為副手是口袋底牌，不一定要早出，張斯綱則說，按照步伐準備選戰，坦言不能期待跟藍白合就能勝選。

游淑慧表示，許多人對韓國瑜有期待，從過去執政經驗，行政、立法必須完美搭擋，國家重大政策才能前進，也是韓未來可扮演角色，不論是副手或不分區立委第一名，她認為輕重緩急順序沒搞清楚，國民黨要先找回自己的支持者，而不是一直思考這一部分。她副手是口袋底牌，不一定要早出，如有柯粉認同是運氣，更重要是找韓粉回家。

張斯綱則說，韓國瑜可在選舉扮演重要角色如吸票機，既然大家對他有期待，就要思考放在哪可讓選戰最大化。如果國民黨單獨作戰，選擇副手就要顧及鞏固基本盤、擴張中間盤，才有助於選戰，也有人柯志恩，不管是柯志恩或韓國瑜，最重要是顧好自己盤、在中間盤拿到選票。他直言，時間到了，副手就一定會出爐。

2024選舉 2024立委選舉

延伸閱讀

柯文哲拋民調誤差內也當副手 侯友宜：不要再回到原點

影／韓國瑜11日幫李眉蓁站台 陳其邁：歡迎韓市長到高雄多走走

4日藍綠雙北拚場！侯友宜台北舉辦萬人造勢 賴清德合體蔡英文、蘇貞昌

「明日餐桌」翻轉剩食 侯友宜參訪親手做糕點大讚：了不起

相關新聞

遭爆扮紅衛兵歌頌毛澤東？ 徐春鶯：唱兒時歌曲竟被抹紅

民眾黨傳出擬納入陸配徐春鶯進入不分區立委名單，徐遭質疑曾任中國大陸國家幹部．昨天又流出徐打扮成紅衛兵歌頌毛澤東的影片。徐...

侯友宜副手找韓國瑜？藍小雞：口袋底牌不一定要早出

藍白整合持續卡關，連帶影響副手人選。國民黨2位北市立委參選人今到士東市場拜票，被問及是否盼總統參選人侯友宜趕快推副手，甚...

喊話「藍白合別再拖」 國民黨小雞憂：到時支持者不合最麻煩

藍白整合仍卡關，國民黨小雞獨立作戰拚勝選。北市立委參選人游淑慧與張斯綱今到士林區士東市場掃街拜票，談及兩黨總統參選人侯友...

影／韓國瑜11日幫李眉蓁站台 陳其邁：歡迎韓市長到高雄多走走

2024高雄市左楠區立委選舉，國民黨提名市議員李眉蓁參戰，對上民進黨徵召的市議員李伯毅、台灣麻將最大黨黨主席郭璽。地方盛...

宜蘭立委選舉 黃琤婷爭三百億補助 陳俊宇推陸生納健保

宜蘭縣立委選情膠著，藍綠相持不下，雙方陣營昨都端出政策牛肉。國民黨參選人黃琤婷要比照「花東地區發展條例」，提案「宜蘭建設...

台中第四選區 藍科技新秀VS綠教育老將

台中市立委第四選區屬於市區精華地段，民進黨現任立委張廖萬堅爭取三連霸，國民黨派33歲發言人廖偉翔迎戰。張廖有「教育立委」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。