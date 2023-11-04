侯友宜副手找韓國瑜？藍小雞：口袋底牌不一定要早出
藍白整合持續卡關，連帶影響副手人選。國民黨2位北市立委參選人今到士東市場拜票，被問及是否盼總統參選人侯友宜趕快推副手，甚至是高雄市前市長韓國瑜，游淑慧認為副手是口袋底牌，不一定要早出，張斯綱則說，按照步伐準備選戰，坦言不能期待跟藍白合就能勝選。
游淑慧表示，許多人對韓國瑜有期待，從過去執政經驗，行政、立法必須完美搭擋，國家重大政策才能前進，也是韓未來可扮演角色，不論是副手或不分區立委第一名，她認為輕重緩急順序沒搞清楚，國民黨要先找回自己的支持者，而不是一直思考這一部分。她副手是口袋底牌，不一定要早出，如有柯粉認同是運氣，更重要是找韓粉回家。
張斯綱則說，韓國瑜可在選舉扮演重要角色如吸票機，既然大家對他有期待，就要思考放在哪可讓選戰最大化。如果國民黨單獨作戰，選擇副手就要顧及鞏固基本盤、擴張中間盤，才有助於選戰，也有人柯志恩，不管是柯志恩或韓國瑜，最重要是顧好自己盤、在中間盤拿到選票。他直言，時間到了，副手就一定會出爐。
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