憲法學會公布憲政民調 籲修憲避免權責不符的憲政危機
中華民國憲法學會今天在台大集思會議中心，舉辦「全民的憲法時刻—如何經由選前的政黨協商排除少數統治、權責不符的憲政危機！」研討會，憲法學會理事長蘇永欽邀集政大政治系教授賴祥蔚、文化大學廣告學系教授鈕則勳、台大政治系教授黃錦堂、台北大學公共行政學系教授劉嘉薇等學者專家齊聚，研討台灣總統制、內閣制等憲政運作，並公布憲政體制運作的民調結果，提出修憲提案建議，避免少數統治、權責不符的憲政危機。
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