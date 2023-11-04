憲法學會公布憲政民調 籲修憲避免權責不符的憲政危機

民進黨立委趙天麟「親」中事件爆發後，最傷的其實不是趙天麟本人，而是讓民進黨最近操作過去向來最擅長的抹紅牌，都無法再像過去順風順水，到處吃癟。但幾個內閣成員顯然沒有發現氛圍的悄然轉變，個個化身成戰狼，外交部長吳釗燮批評學者「膝蓋反應」，內政部長林右昌說徐春鶯口袋藏著極權國家身分證，農業部臉書粉專用充滿政治語言的哏圖猛批柯文哲，這些人如果不是太壞，就是太笨了。

2023-11-04 05:50