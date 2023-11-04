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憲法學會公布憲政民調 籲修憲避免權責不符的憲政危機

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
中華民國憲法學會今天舉辦研討會，憲法學會邀集學者專家齊聚，研討台灣總統制、內閣制等憲政運作，並公布憲政體制運作的民調結果，提出修憲提案建議，避免少數統治、權責不符的憲政危機。記者許正宏／攝影
中華民國憲法學會今天舉辦研討會，憲法學會邀集學者專家齊聚，研討台灣總統制、內閣制等憲政運作，並公布憲政體制運作的民調結果，提出修憲提案建議，避免少數統治、權責不符的憲政危機。記者許正宏／攝影

中華民國憲法學會今天在台大集思會議中心，舉辦「全民的憲法時刻—如何經由選前的政黨協商排除少數統治、權責不符的憲政危機！」研討會，憲法學會理事長蘇永欽邀集政大政治系教授賴祥蔚、文化大學廣告學系教授鈕則勳、台大政治系教授黃錦堂、台北大學公共行政學系教授劉嘉薇等學者專家齊聚，研討台灣總統制、內閣制等憲政運作，並公布憲政體制運作的民調結果，提出修憲提案建議，避免少數統治、權責不符的憲政危機。

中華民國憲法學會今天舉辦研討會，憲法學會邀集台大政治系教授黃錦堂（左起）、政大政治系教授陳陸輝、台藝大廣電學系賴祥蔚、文化大學廣告學系教授鈕則勳、台北大學公共行政學系教授劉嘉薇等學者專家齊聚，研討台灣總統制、內閣制等憲政運作，並公布憲政體制運作的民調結果，提出修憲提案建議，避免少數統治、權責不符的憲政危機。記者許正宏／攝影
中華民國憲法學會今天舉辦研討會，憲法學會邀集台大政治系教授黃錦堂（左起）、政大政治系教授陳陸輝、台藝大廣電學系賴祥蔚、文化大學廣告學系教授鈕則勳、台北大學公共行政學系教授劉嘉薇等學者專家齊聚，研討台灣總統制、內閣制等憲政運作，並公布憲政體制運作的民調結果，提出修憲提案建議，避免少數統治、權責不符的憲政危機。記者許正宏／攝影

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