給國民黨時間壓力？黃珊珊曝柯文哲下周要跟副手拍照

藍白合卡關，民眾黨總統參選人柯文哲今天重申堅持全民調，輸的擔副手，若民調結果在誤差範圍內算輸，他願意當副手。柯文哲競選總幹事黃珊珊今晚接受「館長」陳之漢網路節目直播專訪表示，這就是民眾黨最後的方案，無法再調整，因為柯文哲下周安排要跟副總統人選拍照，現在到底要不要拍。

黃珊珊指出，柯文哲今天提出的就是最後方案，無法再調整，因為時間已經到了了11月3日，20日就要登記，原本下周安排柯文哲跟副總統人選派照，那要不要拍，選務作業不可能停，該做的事情還是要繼續做，不可能每天都在那邊等，陪對方在等待．總要做好準備。

黃珊珊強調， 時間壓力真的讓他們必須趕快把事情做好，副總統人選總是要找，不可能臨時要別人參選就參選，相信任何政黨都一樣，一定都有多位副手在徵詢；至於藍白合，全民調是唯一可以接受的方案，國民黨如果答應，民調機構大概三天可以準備好，五天內就能做出結果，就看國民黨要不要做。

陳之漢追問，能否先透露柯文哲副手人選的性別，黃珊珊賣關子說，她目前也不知道是誰，畢竟選總統這麼大的事情，不可能要別人參選就參選，相關人選徵詢都有在做，反正20 號一定會知道人選。

柯文哲近期跟鴻海創辦人郭台銘互動密切，給外界柯郭配的聯想。黃珊珊表示，郭柯兩人本來交情就不錯，會有最好的安排，至少是合作狀態，用什麼機制都可以討論，也可以有個想像也不錯，團結一切可團結力量。

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