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王鴻薇批新聞預算800萬「只辦9場記者會」 總統府回應了

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統府發言人林聿禪今天表示，有關國民黨立委立法委員王鴻薇於臉書發文質疑，總統府新聞預算「800萬舉行9場記者會」，該說法是過度簡化、扭曲該預算的執行狀況，並不符合實情。圖／總統府提供
總統府發言人林聿禪今天表示，有關國民黨立委立法委員王鴻薇於臉書發文質疑，總統府新聞預算「800萬舉行9場記者會」，該說法是過度簡化、扭曲該預算的執行狀況，並不符合實情。圖／總統府提供

總統府發言人林聿禪今天表示，有關國民黨立委王鴻薇於臉書質疑，總統府新聞預算「800萬舉行9場記者會」，該說法是過度簡化、扭曲該預算的執行狀況，並不符合實情。

林聿禪指出，事實上，總統府「新聞發布」預算的編列除了針對重大國家政策舉行記者會外，也包含媒體隨行採訪及總統接見重要訪賓行程之相關新聞工作。例如，今年總統府包括總統及副總統在國內及出訪，舉行共9場記者會；媒體隨行採訪總統與副總統於國內及出訪友邦行程之相關行政費用；總統接見國內外重要訪賓的網路直播，今年至今已達69場，以及直播時手語翻譯及AI即時字幕等新聞服務，皆為「新聞發布」項目的必要支出。

林聿禪表示，本周三司法及法制委員會上，府方已現場向王鴻薇說明過總統府新聞發布工作的預算規畫，王鴻薇也同意總統府就預算增加部分再提出完整報告，然而今天又在臉書發布不僅不完整，且恐導致民眾誤導的資訊，令人遺憾。

記者會 總統府 王鴻薇

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