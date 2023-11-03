王鴻薇批新聞預算800萬「只辦9場記者會」 總統府回應了
總統府發言人林聿禪今天表示，有關國民黨立委王鴻薇於臉書質疑，總統府新聞預算「800萬舉行9場記者會」，該說法是過度簡化、扭曲該預算的執行狀況，並不符合實情。
林聿禪指出，事實上，總統府「新聞發布」預算的編列除了針對重大國家政策舉行記者會外，也包含媒體隨行採訪及總統接見重要訪賓行程之相關新聞工作。例如，今年總統府包括總統及副總統在國內及出訪，舉行共9場記者會；媒體隨行採訪總統與副總統於國內及出訪友邦行程之相關行政費用；總統接見國內外重要訪賓的網路直播，今年至今已達69場，以及直播時手語翻譯及AI即時字幕等新聞服務，皆為「新聞發布」項目的必要支出。
林聿禪表示，本周三司法及法制委員會上，府方已現場向王鴻薇說明過總統府新聞發布工作的預算規畫，王鴻薇也同意總統府就預算增加部分再提出完整報告，然而今天又在臉書發布不僅不完整，且恐導致民眾誤導的資訊，令人遺憾。
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