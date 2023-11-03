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歐洲司長姚金祥調任駐英 王雪虹駐立陶宛代表

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
外交部歐洲司長姚金祥將調任駐英代表。圖／聯合報系資料照片
外交部歐洲司長姚金祥將調任駐英代表。圖／聯合報系資料照片

總統府昨公布駐英代表謝武樵退職人令，外交部表示，今下午核定公布，歐洲司長姚金祥調任駐英代表，外交部非政府組織國際事務會執行長王雪虹調任駐立陶宛代表，駐立陶宛代表黃鈞耀則調任歐洲司長。

姚金祥是政大外交系學士、碩士畢業，歷任駐瑞典代表、駐西雅圖辦事處處長、外交部北美司副司長等職務。王雪虹畢業於政大外交系與研究所，曾擔任台美事務委員會秘書長、駐雪梨辦事處長等職務。

黃鈞耀則是台大國際企業學系及芝加哥大學企管研究所碩士畢業，曾任駐芝加哥辦事處長、駐拉脫維亞代表等職務。

外交部 英國 立陶宛

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