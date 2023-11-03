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支不支持幼兒園餵藥服務入法？潘文忠：需再研議
國民黨立委林思銘今天在立法院質詢行政院長陳建仁、教育部長潘文忠，支不支持幼兒園餵藥服務入法。陳建仁答詢，最重要的是執行面是否能符合標準。潘文忠答詢，需再研議。
林思銘詢問陳建仁對幼兒園餵藥服務入法的態度，能否讓幼教老師在餵藥行為上有所依循？陳建仁答詢，家長和老師間要取得好的溝通，家長交付藥物後老師來幫忙餵藥，重要的是執行面。
林思銘建議，幼教員餵藥應入法，而非只是在手冊裡規定餵藥流程，要明確教保人員的幼兒餵藥行為合法性、托藥及餵藥相關規定與標準作業流程入法；若依照規定提供餵藥服務而生意外，教保員免責；成立兒童用藥安全基金會，保障幼兒托藥、用藥權益。
潘文忠答詢，過去相關作業談到滿細的，若入法，法規面要做到什麼程度，需要再研議。
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