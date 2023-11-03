快訊

台南知名海產店即起停業！業者掛紅布條揭原因：屋主說租殺生業差點害死她

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇貞昌新任務 將代表蔡總統赴美出席智庫活動

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統府發言人林聿禪今天宣布，蔡英文總統（右）敦請行政院前院長蘇貞昌（左）代表出席美國國家民主基金會（NED）40周年紀念活動並進行致詞。圖／本報系資料照
總統府發言人林聿禪今天宣布，蔡英文總統（右）敦請行政院前院長蘇貞昌（左）代表出席美國國家民主基金會（NED）40周年紀念活動並進行致詞。圖／本報系資料照

總統府發言人林聿禪今天宣布，蔡英文總統敦請行政院前院長蘇貞昌代表出席美國國家民主基金會（NED）40周年紀念活動並進行致詞。

林聿禪表示，NED會長Damon Wilson在今年7月親自來台出席「台灣民主基金會二十週年國際會議」開幕典禮，並頒贈NED「民主服務獎章」予蔡總統。今年適逢NED40周年，特別於週年慶祝活動中表彰蔡總統致力於民主與人權之成就，蔡總統認為此殊榮是頒予全體台灣人民，肯定台灣人民維護民主自由的努力，並彰顯NED對台灣人民之堅定支持。

林聿禪轉述，蔡總統表示，蘇貞昌自威權時代成為人權律師開始，為台灣的民主和自由奮鬥多年，而在這任行政院長任內，全力推動同婚專法，讓台灣成為亞洲第一個婚姻平權國家，更在全球疫情下捍衛台灣民主自由，用全球最少的管制，拚出全球最小的社會衝擊和最高的經濟成長。因此，由蘇貞昌來代表總統出席該活動，不僅極具代表性且格外有意義。

林聿禪表示，NED慶祝活動將於美東時間11月14日晚間（台灣時間15日上午）舉行。蘇貞昌一行將於11月12日搭乘班機前往紐約，並於美東時間13日晚間抵達華府。

蘇貞昌 蔡英文

延伸閱讀

蘇貞昌台中辦簽書會 談台灣守住非洲豬瘟、新冠疫情

影／呼籲支持賴清德 蘇貞昌：要有一個人來接蔡英文路線

籲支持李昆澤連任、綠營拚國會過半 蘇貞昌：讓賴清德繼續走蔡英文路線

蘇貞昌出席「護國四年」簽書會 郭國文感謝拍板南科三期

相關新聞

赴陸團明年3月擬解禁恐因選舉結果變調？陳建仁這樣說

我國赴大陸旅遊禁團令擬解禁，行政院長陳建仁今接受國民黨立委游毓蘭質詢，游問到是否會因為選舉結果而變，陳表示，這是初步規劃...

支不支持幼兒園餵藥服務入法？潘文忠：需再研議

國民黨立委林思銘今天在立法院質詢行政院長陳建仁、教育部長潘文忠，支不支持幼兒園餵藥服務入法。陳建仁答詢，最重要的是執行面...

蘇貞昌新任務 將代表蔡總統赴美出席智庫活動

總統府發言人林聿禪今天宣布，蔡英文總統敦請行政院前院長蘇貞昌代表出席美國國家民主基金會（NED）40周年紀念活動並進行致...

屏議員宋麗華遭繼子、媳婦家暴 不再隱忍申請保護令提告

屏東縣議員宋麗華與前夫蔡豪因家暴離婚，3年前嫁給現任丈夫鄭任祐，鄭因涉詐欺罪官司遭判刑四年。宋麗華不願再忍讓繼子、媳婦行...

趙少康力挺揭發疑點 馬文君自嘲潛艦讓她聲名大噪

國民黨立委馬文君因為潛艦國造案，遭民進黨府院黨批評。馬文君表示，4日晚間7時在埔里鎮恆吉宮舉辦第二場廟口開講，中廣董事長...

外交部修理學者、立委 學當「戰狼」姿態有模有樣？

我太平洋友邦諾魯共和國的國會日前通過對時任總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）的不信任案，並於10月30日選出了新任總統。令人感到困惑的是，昆洛斯在不信任案通過前不久才開心訪問台灣，慶祝我國雙十國慶，沒想到回國沒多久就黯然下台，此前毫無徵兆，讓人不禁懷疑我外交部是否充分掌握相關情報。 對此，有媒體以「諾魯總統突下台 外交部遭疑情報失靈」為題，訪問了淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正的看法；文中。他僅淡淡地評論說，「當前政府外交偏重於無邦交的美、日等國，對於邦交國確實有較疏忽的情況」，沒想到竟氣得外交部暴跳如雷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。