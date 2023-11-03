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赴陸團明年3月擬解禁恐因選舉結果變調？陳建仁這樣說

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
我國赴大陸旅遊禁團令擬解禁，行政院長陳建仁（圖）今接受國民黨立委游毓蘭質詢，游問到是否會因為選舉結果而變，陳表示，這是初步規劃，未來要尊重選後結果，由當時執政黨來決定。記者黃義書／攝影
我國赴大陸旅遊禁團令擬解禁，行政院長陳建仁（圖）今接受國民黨立委游毓蘭質詢，游問到是否會因為選舉結果而變，陳表示，這是初步規劃，未來要尊重選後結果，由當時執政黨來決定。記者黃義書／攝影

我國赴大陸旅遊禁團令擬解禁，行政院長陳建仁今接受國民黨立委游毓蘭質詢，游問到是否會因為選舉結果而變，陳表示，這是初步規劃，未來要尊重選後結果，由當時執政黨來決定。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁今表示，交通部長王國材已向業者說明，赴大陸旅遊禁團令可能2024年春節前宣布解禁，2024年3月開放台灣團客到中國旅遊。

游毓蘭今於立法院質詢時，詢問我赴陸旅團禁令擬解的議題。王國材說，目前是明年春節前會宣布，3月1日開始組團。游追問，這是既定政策？王表示，這是院裡面討論的結果。

游毓蘭進一步問，不會因為選舉結果是由哪一政黨獲勝而變？陳建仁回應，這是初步規劃，未來當然還是要尊重選後結果，當時執政黨來決定。

游毓蘭提到，前兩天交通部、陸委會提過，要等待中國釋放善意。陳建仁說，目前沒有。

游毓蘭再問，為何我赴陸旅團禁令有轉折？王國材回應，一開始是希望兩邊有互訪，這段時間旅行業有談到生計，過去做陸客團，已一段時間沒做。游問，是我方先釋放善意？王回，他們（指陸客）也會進來。游強調，希望兩岸做健康永續的交流。

游毓蘭 王國材 陳建仁

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