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邱顯智爆中嘉董座「左手換右手」經營 年賺1.5億管理費

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
時代力量立委邱顯智今天舉行記者會，要求國家通訊傳播委員會（NCC）嚴格處置三立入股中嘉案，並追討宏泰公益信託所欠下的款項。記者歐陽良盈/攝影
時代力量立委邱顯智今天舉行記者會，要求國家通訊傳播委員會（NCC）嚴格處置三立入股中嘉案，並追討宏泰公益信託所欠下的款項。記者歐陽良盈/攝影

時代力量立委邱顯智今天舉行記者會，指中嘉數位董事長郭冠群涉嫌左手換右手，透過紙上公司「振瀚資本」經營「中嘉數位」，每年賺1.5億元管理費，要求國家通訊傳播委員會（NCC）嚴格處置三立入股中嘉案，並追討宏泰公益信託所欠下的款項。

邱顯智表示，從籌組股東團隊出資購買中嘉數位、設計複雜的多層持股結構，到交易完成後讓三立和萬海違法入股中嘉數位，這一切自始自終都是中嘉數位董事長郭冠群先生操盤的。

邱顯智指出，中嘉數位、泓順投資、泓勝投資、泓策創投都是郭冠群為了財務規劃開設的紙上公司，「泓策創投」委託「振瀚資本」簽約來經營管理「中嘉數位」，而「泓策創投」每年從「中嘉數位」的股利中拿1.5億元支付給「振瀚資本」。

邱顯智爆料，「振瀚資本」的負責人是郭冠群，而「振瀚資本」的法人股東「吉一投資有限公司」負責人是郭冠群的配偶王美文，「泓策創投」委託「振瀚資本」經營管理中嘉，等於郭冠群委託給自己妻子經營管理。

邱顯智指出，三立以法人股東的身分，鏡電視的股東以法人股東的身分入股中嘉，違背了當時許可交易的附款，且中嘉最大股東「宏泰公益信託」5年15億捐款承諾即將跳票。

邱顯智9月8日揭露，中嘉高層將近40%股權在2018年12月取得交易許可後一年內就轉手他人，他今天斥責NCC持續裝睡，當作沒這件事，完全未盡監理機關責任，只給許可卻完全沒有監督，怎麼對得起國人？

邱顯智批，NCC遇到綠色媒體巨獸和資產上千億的集團，就選擇對他們目無法紀的囂張行徑視而不見，作為獨立機關的尊嚴，蕩然無存。如果三立無法在期限內完成出脫持股，NCC要怎麼處罰中嘉與三立？到什麼情況，才會廢止當初的行政處分，撤回中嘉交易案的許可？

邱顯智表示，行政院長陳建仁日前明確表態，應由NCC來監理宏泰公益信託的捐款承諾是否履行，但是到目前為止，NCC還在裝睡，未展開調查。無論紅媒、藍媒、綠媒，只要跨越反媒體壟斷的紅線，NCC都應徹底履行職責，才不枉為獨立機關。

時代力量立委邱顯智今天舉行記者會，指中嘉數位董事長郭冠群涉嫌左手換右手，透過紙上公司「振瀚資本」經營「中嘉數位」，每年賺1.5億元管理費。圖/邱顯智國會辦公室提供
時代力量立委邱顯智今天舉行記者會，指中嘉數位董事長郭冠群涉嫌左手換右手，透過紙上公司「振瀚資本」經營「中嘉數位」，每年賺1.5億元管理費。圖/邱顯智國會辦公室提供
時代力量立委邱顯智今天舉行記者會，要求國家通訊傳播委員會（NCC）嚴格處置三立入股中嘉案，並追討宏泰公益信託所欠下的款項。圖/邱顯智國會辦公室提供
時代力量立委邱顯智今天舉行記者會，要求國家通訊傳播委員會（NCC）嚴格處置三立入股中嘉案，並追討宏泰公益信託所欠下的款項。圖/邱顯智國會辦公室提供

邱顯智 NCC 時代力量 中嘉案 鏡電視

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