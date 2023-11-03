綠營批新北市府包庇廖先翔 地政局：潑政治髒水

立法院民進黨團今再開記者會，質疑國民黨新北市議員廖先翔農地蓋豪宅，新北市府傾全力救一家，新北市府包庇廖家莊園12年。新北市地政局則表示，立委為選舉把政治髒水潑向依法行政公務人員，為維護聲譽及公務人員尊嚴，呼籲賴立委切勿繼續栽贓。

立法院民進黨團莊瑞雄等立委今表示，新北市府包庇廖家12年，違法行政中立還發偏頗新聞稿，批評市府變成廖先翔競選總部，動用行政機器救廖家。

新北市地政局則說，針對立委賴品妤、莊瑞雄今指稱新北市府包庇新北市議員廖先翔莊園違建案、新北市府成為廖先翔競選總部等，為不實言論。

新北市地政局長汪禮國說，立委為選舉，把政治髒水潑向依法行政的公務人員，機關為維護聲譽及公務人員尊嚴，呼籲賴立委切勿繼續栽贓，成為自己口中以政治操弄愚弄民眾的人。

商品推薦