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公教退撫基金遭批撥補太少不誠實 陳建仁：根據精算

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
行政院長陳建仁今表示，明年度公教人員退撫基金撥補一百億元是按照精算後的結果 。記者黃義書／攝影
行政院長陳建仁今表示，明年度公教人員退撫基金撥補一百億元是按照精算後的結果 。記者黃義書／攝影

國民黨立委吳怡玎今在立法院質詢時表示，公教人員退撫基金新制上路，考試院精算出113年度教職人員需撥補123億元、公務人員194億元才夠，但行政院最終核列教職公職各50億元，行政院的撥補不誠實。行政院長陳建仁答詢時則表示，無法同意不誠實的說法，明年度撥補100億元是按照精算後的結果。

行政院長陳建仁今率官員到立法院備詢。對於撥補公教人員退撫基金數字遭質疑，陳建仁答詢時指出，根據第八次精算結果，從用罄年數來算，到113年度教職人員退撫基金缺口是20億元，政府撥補了50億元，比20億元還多。

陳建仁答詢時表示，政府很誠實，他無法同意「不誠實」說法，對於撥補多少的看法見仁見智，精算階層有很多種，不能只聽那個最好的那一種。

吳怡玎質詢也問，考試院呈報公教職要個撥補一百多億元，教育部當時提議撥補多少？教育部長潘文忠答詢時表示，撥補估算一段時間後會滾動調整，之前是跟銓敘部共同委託，但那不是唯一，有好幾個方案跟不同撥補方式。

行政院 陳建仁 教育部 吳怡玎 潘文忠 立法院

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