綠委控廖先翔霸佔國土 批新北市政府涉嫌包庇
國民黨新北市議員廖先翔及其父廖正良被指控位於汐止區的住處為大型違建，對此，民進黨立委洪申翰、賴品妤、劉世芳與莊瑞雄等人上午在立法院黨團舉行記者會，控訴廖先翔霸佔國土、新北市政府涉嫌包庇。
莊瑞雄批，違建莊園是在2011年開始興建，歷任朱立倫、侯友宜兩任市長，這麼大的800坪莊園，違法又侵佔國有地的豪宅，新北市政府上下都完全沒有任何人發現？你會覺得這政府是不是有點失能。洪申翰表示，新北市府現在完全是倒果為因。侯友宜把自己新北市長職位拋下來，拋棄新北市民後，整個新北市府像是侯友宜的競選總部，甚至是廖先翔的競選總部，認為實在荒謬。
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