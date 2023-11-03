陳建仁：不只台灣在吵核電是不是綠電 全世界都在吵
行政院長陳建仁周二赴立法院備詢時稱「核電是綠電」，但事後行政院發言人林子倫解釋，核電並未被視為綠電，重申政府非核家園立場。陳建仁今天赴立法院備詢時表示，核電到底是不是綠電，實際上在歐洲的討論就很複雜，德國認為不是，法國認為是，不只台灣在吵。
陳建仁答覆國民黨李德維提問表示，歐盟在綠色融資方面，認為核電要視為綠電，核廢料要有完整的處理方式才能夠認定，RE100（100％再生能源）並沒有把核電當作綠電。
陳建仁說，當天立委在問他的時候，他說核電有兩大類，其中在核融合這個部分，因為並沒有核廢料的問題，所以核融合這種核電如果未來有的話，就是屬於綠電。現在大家都在這些名詞上吵來吵去，但實際上不只是台灣在吵，全世界都在吵什麼是綠電。
不過，李德維表示，核電是不是綠電，實際上和非核家園是沒有關係的。但陳建仁說，政府目前因為核廢料還沒辦法有妥適的處理，所以還是主張非核家園。
李德維再問，如果核融合的商業發展模式可行，那政府會認為核電是綠電嗎？陳揆則表示，要看發展的過程，科技的發展可以期待。
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