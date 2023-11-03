影／縱容媒體壟斷？ 藍委批NCC「限期改正」就是放水

三立電視持有國內第二大有線電視集團中嘉股權達27%，違反當初核准交易案的承諾，NCC主委陳耀祥回應將要求三立「限期改正」。對此，國民黨立委林為洲、李德維與游毓蘭上午在立法院舉行「縱容媒體壟斷？ NCC見到綠媒就雙標？」記者會，痛批民進黨雙重標準，NCC對於如此爭議不立即開罰，根本就是瓜田李下，所謂的限期改正，就是放水。

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