日赴以撤僑專機載我僑民一家撤離 外交部感謝
外交部今表示，我國在以色列1名僑民及其以色列籍配偶與子女共4人搭乘日本政府的撤僑專機自以色列離境，外交部對日本政府友我情誼及對我國僑民的協助表達誠摯謝意。
外交部指出，日本自衛隊撤僑專機於以色列當地時間11月2日下午4時自台拉維夫本古里安機場起飛，預定於東京時間11月3日晚間6時許抵達東京羽田機場。
外交部表示，我國駐以色列代表處與理念相近國家在以國使館向有密切的聯繫，日本政府日前安排一架自衛隊運輸機赴以色列協助其國人返國，日本駐以色列大使館與我國駐以色列代表處聯繫，願提供若干機位予我國僑民搭乘，經駐處聯繫詢問共有1名國人及其眷屬共4人登記搭乘。
外交部指出，台灣與日本是印太區域共享民主、自由及人權普世價值的夥伴，兩國協助彼此僑民撤離戰地，充份體現兩國相助的真誠友誼，我國駐以色列代表處也將持續積極透過不同方式，對有意願離開以色列的僑胞國人，提供必要協助。
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