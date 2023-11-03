特定媒體持中嘉股權 國民黨團要求陳耀祥專報

通傳會（NCC）主委陳耀祥日前證實，特定媒體集團持有中嘉股權27%，陳稱已要求該集團改正。國民黨團今日上午舉行記者會批陳耀祥，審查旺中集團投資中嘉祭出嚴加審查，對親綠的特定媒體集團卻低聲下氣，民進黨不是捍衛反媒體壟斷嗎？國民黨立委林為洲表示，會在立法院交通委員會要求陳耀祥專報。

林為洲說，NCC早已信用破產，2010年12月份開始，旺中集團欲以762億元買下中嘉。2012年7月，NCC決議，旺中集團以附3項停止條件及25項承諾，轉附負擔許可通過。到了2013年2月，NCC確認有3項停止條件未完成，不予以通過。

林為洲表示，經過投審會審查、退回NCC重審、中嘉宣布因為大股東安博凱因外資問題撤回中嘉案。直到2023年10月，陳耀祥證實特定媒體集團持有中嘉27%股權。他指出，包括NCC、特定媒體集團都違反相關規定，且該集團透過轉投資的投資公司，取得中嘉27%股權，股權最後還是在該集團手上，民進黨不是一再宣示要反媒體壟斷嗎？該集團不該被撤照嗎？媒體投資媒體是無效的投資，依規定必須撤資。

國民黨立委游毓蘭質疑，NCC是獨立於立法機關與全民監督之外的獨立機關，或是獨立堅定站在執政者麾下的獨立機關？綠媒散播的假訊息調查數月以上仍無結果。對於中嘉案，NCC是想撐到選舉完，讓生米煮成熟飯嗎？

游毓蘭批，民進黨反媒體壟斷10年，沒讓媒體環境海晏河清，卻每況愈下。所謂反媒體壟斷，在陳耀祥的主導下，成為反非綠色媒體，對於批評政府、不聽話的媒體，例如對中天罰款、關台、撤照。對於TVBS新聞台的移頻恫嚇，都在殺雞儆猴，對於綠媒大開綠燈，包括無視鏡電視申設時違反附帶決議並協助上架，包括特定媒體集團掌控中嘉27%股權，該集團在政府縱容下，已成為媒體巨獸。

游毓蘭指出，以該集團2019年精準獵地為例，26億元收購桃園埔心牧場，從時任桃園市長鄭文燦到中央內政部、文化部、國有財產署一路開綠燈。購買後，桃園市政府出頭擔任陳請人，建議內政部採納該集團相關計畫，內政部隨即通過都市計畫通盤檢討後，文化部同意將現地變更辦理「文創產業興辦事業計畫」，財政部花15天同意進行市地重劃；桃園市政府在鄭文燦卸任市長前6天快速核定自辦市地重劃，卸任前1天參加開工。

黨團首席副書記長李德維表示，特定媒體集團用層層轉投資方式，獲得中嘉27%股權，這是逃避反媒體壟斷相關法規，行徑惡性重大，NCC還要繼續視而不見？過去民進黨在野，主張媒體是公器，不能被私人財團所壟斷。言猶在耳。親綠特定媒體集團透過層層轉投資，控制地方有線電視27%股權，民進黨政府有做了什麼嗎？

李德維表示，無論哪個政黨執政，政府官員都要依法行政，對於任何事情都要有一套標準，過去怎麼要求旺中集團，現在就用相同標準要求特定媒體集團，不能雙標。假如有關係就沒關係，台灣還是法治地區、國家嗎？中華民國能忍受不依法行政的官員嗎？

商品推薦